بعد توجيهات حكومية.. دولة عربية ترفع "الحظر" عن "تلغرام"

أعلنت وزارة الاتصالات العراقية، مساء السبت، أنها سترفع الحظر الذي فرضته على تطبيق التواصل الفوري "تلغرام" خلال الأحد الماضي.



وقالت الوزارة في بيان إن قرار رفع الحجب عن "تلغرام" جاء بناء على توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مشيرة إلى أن الشركة المالكة للتطبيق وافقت على متطلبات الأجهزة الأمنية بالكشف عن الجهات المسربة لبيانات المواطنين.

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وأكدت الوزارة أن "تلغرام" أبدت استعدادها الكامل للتواصل مع الجهات المختصة، وقيامها بتسمية قنوات رسمية لها للتواصل مع العراق.

وخلال بيانها، أوضحت وزارة الاتصالات مجدداً أنها لا تقف ضد حريات التعبير عن الرأي، إنما تشدد على أهمية التزام الشركات المالكة لتطبيقات التواصل الاجتماعي باحترام قوانين البلد وأمنه وبيانات المستخدمين فيه.



