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عربي-دولي

رسالة أوكرانية لروسيا من "جزيرة الأفعى".. فما أهميتها الاستراتيجية؟ (فيديو)

Lebanon 24
12-08-2023 | 23:45
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قامت قوات حرس الحدود الأوكرانية بوضع لافتة جديدة على جزيرة الأفعى أمس السبت، لتعيد إلى الأذهان ما حدث في الساعات الأولى من بدء العملية العسكرية الروسية عندما استخدم أحد حراس الجزيرة الاستراتيجية الواقعة في البحر الأسود عبارة لرفض الاستسلام لسفينة حربية.

وفي مقطع مصور على فيسبوك تناقله قائد قوات حرس الحدود سيرهي دينيكو، يظهر رجل يرتدي زيا عسكريا أمام عامود باللونين الأزرق والأصفر اللذين يرمزان للعلم الأوكراني ويقول "سيتم تثبيت اللافتة الحدودية التالية في شبه جزيرة القرم بعد أن تحررها قوات الدفاع الأوكرانية".
 
 
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وأصبحت جزيرة الأفعى الصغيرة رمزا للمقاومة الأوكرانية في الساعات الأولى من بدء العملية العسكرية الروسية في 24 شباط 2022 عندما أرسل ضباط روس على متن السفينة الحربية موسكفا التابعة لأسطول البحر الأسود رسالة باللاسلكي للحراس الأوكرانيين المرابطين هناك وأمروهم بالاستسلام أو الموت.

ورد أحدهم على الرسالة قائلا "فلتذهب السفينة الحربية الروسية إلى الجحيم".

معلومات عن جزيرة الأفعى الاستراتيجية
الجزيرة عبارة عن نتوء صغير، وتبلغ مساحتها 0.17 كيلومتر مربع، ويصل طولها إلى 662 مترا وعرضها 440 مترا، تقع أعلى نقطة فيها على ارتفاع نحو 41 مترا.

تقع الجزيرة في موقع استراتيجي مميز بالبحر الأسود قبالة سواحل أوكرانيا ورومانيا.

 سميت بهذا الاسم لأن ثعابين بيضاء اللون تعيش فيها.

تمثل للجيش الروسي في عمليته العسكرية "بوابة التأمين الرئيسية ومفتاح التحكم في البحر الأسود".

السيطرة على "جزيرة الأفعى"، سيحول دون تحولها لمنصة إطلاق صواريخ على القوات الروسية أو السفن الحربية التابعة لموسكو.

تطل الجزيرة الاستراتيجية على الممرات البحرية المؤدية إلى أوديسا وهو الميناء الرئيسي لأوكرانيا على البحر الأسود.

في 14 نيسان ضرب صاروخان أوكرانيان السفينة موسكفا وهي أكبر سفينة حربية تغرق في عملية عسكرية منذ 40 عاما.
 في 30 حزيران تخلت روسيا عن الجزيرة بعد أن منيت بخسائر فادحة في محاولة الدفاع عنها، ووصفت انسحابها بأنه "بادرة أخرى على حسن النوايا".(سكاي نيوز)

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