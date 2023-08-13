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عربي-دولي
فضيحة تحرّش واعتداء تهزّ دولة عربيّة.. الضحية "قاصر" والأمّ مُتورّطة!
Lebanon 24
13-08-2023
|
00:15
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أثارت حادثة سوء معاملة فتاة تبلغ من العمر 16 عاماً، استياء كبيراً في تونس، بعد كشف تفاصيل تتعلق بالظروف التي عاشتها الضحية.
واستجابت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، بشكل عاجل، للبلاغ الذي قدمته الفتاة، والتي لم يكشف عن اسمها، للأجهزة الأمنية.
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ووفقاً للوزارة، فإنّ الفتاة تبلغ من العمر 16 عاماً، وقد أبلغت المرجعيات الأمنية، الجمعة، بأنه تم احتجازها وإساءة معاملتها من قبل والدتها وصديقها.
وذكرت الوزارة أنّه "جرى التأكد فوراً من صحة المعطيات، وتبين
وجود الطفلة الضحية برفقة أختها وأخاها القصّر، وكانت محتجزة من خلال ربط سلسلة على رقبتها مقفلة بمغلاق حديدي، وتبدو عليها آثار العنف على مستوى اليدين والقدمين".
وأكدت الوزارة أن الضحية "صرّحت لمندوب حماية الطفولة بتعرضها للاعتداء بالعنف الشديد من قبل والدتها وصديقها الكهل الذي تحرش بها جنسياً في العديد المناسبات وفق أقوالها".
وأذنت النيابة العمومية للجهة الأمنية المتعهدة بالموضوع بالاحتفاظ بالأم واستدعاء صديقها للبحث ومباشرة محضر بحث موضوعه احتجاز قاصر وسوء معاملتها.
وأشار بيان الوزارة إلى أنه "نظرا لضرورة عدم فصل الأخوة الـ3، فالأخ (8 سنوات)، والأخت الثانية (10 سنوات)، ولاستحالة إيوائهم بمركز الرعاية الاجتماعية بسيدي بوزيد نظر لقبوله الإناث فقط، قرّر مندوب حماية الطفولة المختصّ عملا بأحكام الفصل 45 من مجلة حماية الطفل إيداعهم لدى إحدى أفراد عائلتهم التي قبلت بإيوائهم في ظروف تضمن سلامتهم وتوازنهم النفسي إلى حين النظر في وضعيتهم في إطار جلسة الطفولة المهدّدة المقررة ليوم الإثنين القادم مع قاضي الأسرة".
وأشارت الوزارة إلى أنه "تم تعهيد أخصائية نفسانية للتعهد بالأخوة الـ3، وإحالة تقرير مفصل وعاجل إلى مندوب حماية الطفولة".
(سكاي نيوز عربية)
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