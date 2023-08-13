"انفصالي ومثير للمشاكل".. الصين تندد بزيارة نائب رئيسة تايوان لأميركا

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قامت وزارة الخارجية الصينية اليوم الأحد بالتنديد بزيارة نائب رئيسة تايوان وليام لاي للولايات المتحدة، واصفة إياه بأنه انفصالي و"مثير للمشاكل طوال الوقت".وقالت الوزارة في بيان بعد وقت قصير من وصول لاي إلى نيويورك في طريقه إلى باراغواي إن الصين تتابع الموقف عن كثب وستتخذ "إجراءات حازمة وقوية لحماية سيادتها الوطنية وسلامة أراضيها".وبعد وقت قصير من وصول طائرة لاي إلى نيويورك، قالت الخارجية الصينية إنها تعارض زيارة "الانفصاليين المؤيدين لاستقلال تايوان" إلى الولايات المتحدة أيا كانت طبيعتها.وأضافت أن "لاي يؤيد الموقف الانفصالي لاستقلال تايوان وهو (شخص) مثير للمشاكل دائما".ويقوم لاي، المرشح الأبرز لمنصب رئيس تايوان في الانتخابات التي ستجرى في كانون الثاني ، بأول توقف رسمي له في الولايات المتحدة مرتين في طريق الذهاب والعودة من باراغواي حيث سيحضر مراسم تنصيب رئيسها الجديد.ومن المتوقع أن يعود لاي من باراغواي إلى تايوان عبر سان فرانسيسكو يوم الجمعة، بحسب الجدول الرسمي للزيارة المنشور أمس السبت والذي لم يذكر زيارة الولايات المتحدة.ولم تقدم تايبيه ولا واشنطن أي تفاصيل دقيقة حول جدول أعمال لاي في الولايات المتحدة وتهدف كلتاهما إلى إبقاء ذلك الجزء طي الكتمان، بحسب مسؤولين مطلعين على مسألة الزيارة.(سكاي نيوز)