هدفها الوصول إلى بحر آزوف.. "تقدم تكتيكي" أوكراني يربك روسيا!

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قال محللون عسكريون إن أوكرانيا حققت إنجازا مهما من الناحية التكتيكية في ساحة المعركة على الرغم مع قلة مساحة المواقع التي أعادت السيطرة عليها، وذلك بعد شهور من تقدم بطيء لم يحقق معه الهجوم المضاد النتائج المرجوة والمتوقعة.ويعتبر المحللون أن سيطرة أوكرانيا على مساحة "صغيرة" تتراوح بين 16 و 19 كم في محورين مهمين للغاية خلال المعركة قد يجعل القوات الروسية مضطربة.ويتقدم الأوكرانيون جنوبا على طول خطين رئيسيين للهجوم:الأول عبر قرية ستارومايورسكي باتجاه مدينة بيرديانسك التي تسيطر عليها روسيا، وهي ميناء على بحر آزوف.الثاني باتجاه مدينة ميليتوبول، وهي مركز نقل حيوي بالقرب من الساحل.وهدف أوكرانيا هو الوصول إلى بحر آزوف، وضرب الجسر البري الحيوي الواصل بين روسيا وشبه جزيرة القرم.وصف معهد دراسة الحرب، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن، التقدم بأنه "مهم من الناحية التكتيكية"، قائلاً إن "إعادة انتشار القوات الروسية من المرجح أن يزيد من إضعاف الخطوط الدفاعية لها بشكل إجمالي، مما يوجد فرصا لأي اختراق أوكراني يمكن أن يكون حاسما".وشن الجيش الأوكراني هجومه المضاد هذا الصيف وسط آمال كبيرة سرعان ما وسط خسائر فادحة مما دفع القادة إلى تغيير الاستراتيجية من الهجمات المباشرة إلى حرب الاستنزاف.أسقطت الدفاعات الجوية الروسية، السبت، صاروخين أوكرانيين فوق جسر القرم الذي يشكل بنية تحتية مهمة مدنيا وعسكريا تربط روسيا بشبه الجزيرة التي ضمتها، وفق ما أفادت السلطات الموالية لموسكو.وكشفت وزارة الدفاع الروسية أن أوكرانيا حاولت دون جدوى ضرب جسر القرم بصواريخ إس-200، لكن لم تقع أضرار أو خسائر بشرية.(سكاي نيوز)