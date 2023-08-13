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عربي-دولي
أنباء عن تعرّض قواعد أميركية في سوريا لهجمات.. هذه حقيقتها
Lebanon 24
13-08-2023
|
02:46
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بعد أنباء تحدثت عن تعرض قواعد له شمال شرقي سوريا لهجمات بالقذائف، نفى التحالف الدولي ضد داعش هذا الأمر، مشيرا إلى أن دوي الانفجارات التي سمعت في المنطقة ناجم عن تدريبات تقوم بها قوات التحالف.
وكانت وسائل إعلام مقربة من الحكومة السورية قد أوردت أن مجموعة تسمي نفسها "المقاومة الشعبية ضد الاحتلال الأميركي" قصفت قواعد أميركية في منطقة الشدادي وحقلي العمر وكونيكو في شمال شرقي البلاد، بأكثر من 20 صاروخا.
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وقال مصدر محلي من دير الزور لـ"سكاي نيوز عربية" إن صاروخين صغيري الحجم قد أطلقا نحو قاعدة حقل كونيكو، لكنهما سقطا بعيدا عنها، بعدها شهدت سماء المنطقة تحليقا مكثفا لمروحيات التحالف.
وتشهد المنطقة استنفارا أمنيا لقوات التحالف وقوات سوريا الديمقراطية شرقي الفرات، وقوات الجيش السوري والمجموعات الإيرانية غربي الفرات، لا سيما بعد النشاط الأخير لداعش واستهدافه عناصر الجيش السوري في بادية الميادين.(سكاي نيوز)
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