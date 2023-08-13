بعد حرائق هاواي.. بيزوس وخطيبته يقدمان 100 مليون دولار لإعادة إعمارها

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أعلن جيف بيزوس، مؤسس "أمازون دوت كوم"، وخطيبته لورين سانشيز انهما سيقدّمان 100 مليون دولار لجهود إعادة الإعمار في ماوي بعد حرائق غابات دامية دمّرت جزيرة هاواي.وقالت سانشيز في منشور على "إنستغرام" إن "قلبها منفطر" هي وبيزوس بسبب الأحداث الأخيرة في ماوي، وسيُنشِئَان صندوقاً لمساعدة ماوي من أجل الوقوف على قدميها الآن وعلى مدار السنوات المقبلة. يملك بيزوس عقاراً في لا بيروز باي في الطرف الجنوبي من الجزيرة. وتبلغ ثروته الصافية 163 مليار دولار، وفق مؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات.وتابعت سانشيز، وهي طيَّارة مروحية، ومؤسسة شركة "بلاك أوبس أفييشن" (Black Ops Aviation): "الاحتياجات الفورية مهمة، وكذلك إعادة البناء على المدى الطويل حتى بعد انحسار قدر كبير من الاهتمام". (الشرق)