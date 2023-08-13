هجماتٌ من الأرض نحو الفضاء.. "قراصنة" يخوضون "المعركة" برعاية أميركية!

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ونظم المسؤولون في سلاح الجو والقوة الفضائية مسابقة Hack-a-Sat لاختراق قمر صناعي عامل يدور حاليًا حول العالم، وذلك على أمل أن تساعد هذه الجهود في بناء أنظمة فضائية أكثر أمانًا وتحديد الثغرات الأمنية التي يمكن أن تستغلها الصين أو خصوم آخرون.وتتنافس 5 فرق من المتسللين في مؤتمر الأمن السيبراني "DEF CON" في لاس فيغاس للسيطرة عن بُعد على القمر الصناعي "Moonlighter" التابع للقوة الفضائية الأميركية، والذي يدور حاليًا في مدار أرضي منخفض بسرعة 8 كيلومترًا في الثانية.ويحاول المتسللون، إلى جانب اختراق القمر الصناعي، إبعاد فرق الأعداء عن نظامهم باستخدام التشفير وجدار الحماية، وذلك في سبيل الفوز بالجائزة الكبرى البالغة 50 ألف دولار أميركي.وتعكس هذه المسابقة الخطر المتزايد لأعداء أميركا الذين يطورون قدرات إلكترونية للتسلل وعرقلة الدفاعات الأميركية، حيث يستخدم الجيش الأميركي بيانات من الأقمار الصناعية لتوجيه غالبية ذخائره، وتحريك القوات إلى مواقعها، والتواصل وجمع المعلومات الاستخبارية.في المقابل، تعمل الصين أيضاً على تطوير قدراتها من أجل استغلال أو اختطاف الأقمار الصناعية المعادية، حيث استهدف قراصنة من الصين في عام 2018 مشغل اتصالات عبر الأقمار الصناعية تابع لشركة مجهولة في ما بدا أنه مهمة للتجسس واستكشاف كيفية السيطرة على الأقمار الصناعية.كذلك، تعمل روسيا أيضاً على تحسين قدراتها في اختراق الأقمار الصناعية في أوكرانيا، حيث تسلل القراصنة الروس في عام 2022 إلى شبكة الأقمار الصناعية لشركة الاتصالات الأمريكية "Viasat".واستغرق المتسللون الروس نحو 45 دقيقة لنشر البرامج الضارة التي أدت إلى منع الاتصال بالإنترنت عن نحو 45 ألف جهاز مودم، ولا تزال الشركة غير قادرة على تأكيد كيف تمكن المتسللون من الوصول إلى "VPN".