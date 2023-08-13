فضيحة تخضّ تذاكر "المونديال" في دولة عربية.. نائبٌ متورّط وهذه تهمته!

حُكم على نائب برلماني في المغرب بالسجن مدة 18 شهراً مع دفع غرامة بقيمة 2000 درهم، وذلك إثر إدانته باختلاس تذاكر مخصصة لمشجعي المنتخب المغربي خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر عام 2022.

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ووفقاً للتقارير، فإن النائب البرلماني المتورط بالملف هو محمد الحيداوي الذي يرأس نادي "أولمبيك آسفي" الناشط في دوري الدرجة الأولى في كرة القدم ضمن المغرب.

كذلك، فقد تبين أيضاً أن هناك صحافياً متهماً بالقضية ويدعى عادل العماري، وقد قضت المحكمة بسجنه 10 أشهر مع غرامة قدرها 1000 درهم.

ووجهت إلى الرجلين تهم "محاولة النصب وبيع تذاكر المباريات بسعر أعلى، وبيع تذاكر المباريات بدون ترخيص، والمشاركة في النصب".



وأثارت الفضيحة ضجة في خضم منافسة منتخب "أسود الأطلس" في مونديال قطر، عندما حرم العديد من المشجعين من تذاكرهم المجانية التي وعدهم بها الاتحاد المغربي لكرة القدم بعد توجههم إلى الدوحة.



وبيعت تلك التذاكر في السوق السوداء بـ4 أو 5 أضعاف قيمتها، بحسب شهادات جمعتها وكالة "فرانس برس" في قطر.



وفي مواجهة موجة السخط العام، تعهدت السلطات المغربية بمعاقبة المسؤولين عن اختلاس التذاكر.



