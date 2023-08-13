إسرائيل ممتعضة جداً من أميركا ونتنياهو غاضب.. ما علاقة إيران؟

رأت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن الولايات المتحدة تتقدم بالفعل في تفاهمات مع طهران تشمل الإفراج عن الأموال مقابل الحد من تخصيب اليورانيوم، مشيرة إلى أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تحاول إعادة تأسيس نفسها في الشرق الأوسط، مع التركيز على الصين.

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وتحت تقريرٍ تحت عنوان "إيران والولايات المتحدة اتفقتا على تفاهمات لا تستطيع إسرائيل القلقة منعها"، ذكرت "يديعوت أحرونوت" أن إسرائيل هي الضحية الرئيسية للخطوة الأميركية - الإيرانية، وأضافت: "رغم أن الإتفاقية لن تكون رسمية، إلا أنها ستكون بمثابة تفاهمات من دون اتفاقية موقعة بين البلدين على أن ينال كل طرفٍ ما يريده".

تفاصيل الاتفاق

وتقول الصحيفة الإسرائيلية إن الاتفاق قد يحد من التهافت الإيراني على تخصيب اليورانيوم إلى مستوى وكمية تسمح لها بامتلاك أسلحة نووية في وقت قصير، مقابل تنازلات ومزايا اقتصادية ستمنحها لها الولايات المتحدة على الصعيد الاقتصادي، وخصوصاً في ظل الضائقة المالية.

وأكدت الصحيفة أن اتفاق التفاهم غير المكتوب يشمل جوانب أخرى تتعلق بنقل شحنات الأسلحة الإيرانية إلى روسيا، وكبح "الحملة التخريبية" التي تشنها إيران ضد ناقلات النفط في الخليج العربي، ومنع إلحاق الأذى بالعسكريين الأميركيين والمواطنين في العراق ودول أخرى في الشرق الأوسط من قبل المجموعات التابعة لإيران، وخصوصاً في العراق وسوريا واليمن.



الاستقرار الأميركي بالمنطقة

تقول الصحيفة إن هذا الاتفاق الغريب، الذي لم يصرح به أي من الطرفين علناً، يمنح الولايات المتحدة أولاً وقبل كل شيء الاستقرار في الشرق الأوسط، ويبدد مخاوف إدارة بايدن من حرب يمكن أن تندلع في الشرق الأوسط، نتيجة بدء إيران في تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 90%، وهجوم إسرائيلي متوقع على المنشآت النووية في إيران.

ومع استمرار الحرب في أوكرانيا، تتمنى الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو" ألا يكون هناك صراع نشط في العالم يضطرهما إلى المشاركة فيه، وهو الأمر الذي يتطلب منهما استثمار الموارد العسكرية، التي استنزفت فعلاً بسبب المساعدات لأوكرانيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك ميزة أخرى، وهي أن الولايات المتحدة ستجدد مكانتها كقوة رائدة في الشرق الأوسط، "وهذا هو رد واشنطن على الدور الصيني الذي تطور في المنطقة كجزء من المنافسة العالمية".

كذلك، قالت "يديعوت أحرونوت" إن المثير للاهتمام هو أن التفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران، والتي بدأ تنفيذ بعضها بالفعل، جاءت بعد "مفاوضات فاشلة" جرت سراً برعاية عمان وقطر .

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