جديد الانفجار الذي هز فجرا دمشق.. هذا ما استهدفه الهجوم

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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن هجوماً طال مستودعات صواريخ تابعة لفصائل موالية لإيران في منطقة جبلية غرب العاصمة السورية.إلا أنه أشار إلى أنه من غير الواضح ما إذا كانت الانفجارات التي هزت فجر اليوم الأحد دمشق، ناجمة عن قصف إسرائيلي بصاروخ أرض – أرض، أو انفجار على الأرض.خسائر ماديةوأوضح أن الانفجارات تسببت بخسائر مادية، بينما لم ترد معلومات عن وقوع خسائر بشرية إلى الآن.وأتت تلك الانفجارات بعد نحو أسبوع على مقتل وجرح أربعة عسكريين سوريين جراء قصف إسرائيلي استهدف، مواقع في محيط دمشق، بحسب ما أعلنت في حينه وزارة الدفاع السورية.وفي 19 تموز ، قُتل ثلاثة مقاتلين وجرح أربعة آخرون جراء قصف إسرائيلي أيضا استهدف مواقع تابعة للجيش السوري ومجموعات مسلحة أخرى في محيط العاصمة.(العربية)