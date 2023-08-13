ثلاثة قتلى بحريق في غراس الفرنسية

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لقي ثلاثة أشخاص حتفهم في حريق اندلع صباح الأحد في مبنى سكني في مدينة غراس الواقعة على الريفييرا الفرنسية، وفق ما أعلن عناصر إطفاء.وأصيب ثلاثة أشخاص أيضًا بجروح بالغة وأربعة بجروح طفيفة، بحسب عناصر الإطفاء الذين أكدوا أنه تم إخماد الحريق.وأفاد إيميرك سوفليه من جهاز الإطفاء فرانس برس بأن "هناك إحتمال دائم بأن تتغير حالة الضحايا".ولم يتضح فورًا سبب الحريق الذي اندلع في وسط غراس التاريخي.