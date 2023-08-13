جزيرة "الثعبان" الاستراتيجية تعود للواجهة.. ما أهميتها؟

وضع أحد العسكريين الأوكرانيين، اليوم، لافتة تحمل اللونين الأزرق والأصفر اللذان يرمزان لعلم بلاده، على جزيرة الثعبان الواقعة في البحر الأسود، متوعدا القوات الروسية: "سيتم تثبيت اللافتة الحدودية التالية في شبه جزيرة القرم، بعد أن تحررها قوات الدفاع الأوكرانية".

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هذه اللافتة، أعادت للأذهان ما حدث خلال الساعات الأولى من الغزو الروسي في 24 شباط 2022، واستهداف الجزيرة الصغيرة، حينما أرسل ضباط روس على متن السفينة الحربية "موسكفا" التابعة لأسطول البحر الأسود، رسالة باللاسلكي للجنود الأوكرانيين الموجودين على الجزيرة وطالبوهم بالاستسلام. وجاء الرد حينها: "فلتذهب السفينة الحربية الروسية إلى الجحيم". ورغم سيطرة موسكو آنذاك على الجزيرة التي تحمل اسم "الثعبان" نظرا لوجود الثعابين بكثرة فيها، فإنها واجهت مقاومة كبيرة فيما بعد انتهت بالانسحاب بعد أشهر قليلة.



وفي 14 نيسان من العام الماضي، أعلنت أوكرانيا استهداف وتدمير "موسكفا"، لتصبح أكبر سفينة حربية تغرق في عملية عسكرية منذ 40 عامًا، لكن موسكو قالت إن السبب هو "انفجار على متنها".



وبسبب أهمية جزيرة الثعبان الاستراتيجية، زارها الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الإثنين، مع مرور 500 يوما على بدء الغزو الروسي لبلاده. وقال في مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي: "نحن في جزيرة الثعبان التي لن يغزوها المحتلون أبدا، مثل كل أوكرانيا، لأننا بلد الشجعان".



وتقع الجزيرة على مسافة نحو 50 كيلومترا من مصب نهر الدانوب، أحد الأنهار الرئيسية في أوروبا والطريق التجاري المهم، وعلى مسافة قرابة 100 كيلومتر من أوديسا، وتسمح نظريا بضرب كل الساحل الأوكراني، وفقا لـ"فرانس برس".





كما تقع على مسافة أقل من 200 كيلومتر من ميناء كونستانتا الروماني الرئيسي، و300 كيلومتر من القاعدة الروسية الرئيسية في شبه جزيرة القرم، في سيفاستوبول.





وتمثل الجزيرة أهمية استراتيجية رغم صغر مساحتها. وعن ذلك يقول مدير الدراسات الروسية في معهد أبحاث "سي أن إيه"، مايكل كوفمان، إن صغر حجم الجزيرة "يتركها مكشوفة"، لكن موقعها "مفيد استراتيجيا"، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.