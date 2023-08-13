زلزالان يضربان قرب موقع التجارب النووية في هذا البلد.. كم بلغت قوتهما؟

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أفادت وكالة الأرصاد الجوية في كوريا الجنوبية، الأحد، بأن زلزالين طبيعيين طفيفين ضربا منطقة بالقرب من موقع التجارب النووية في كوريا الشمالية.وقع الزلزال الأول بقوة 2.7 درجة على بعد حوالي 40 كيلومترا شمال غربي كيلجو بإقليم هامغيونغ الشمالي في الساعة 3:13 صباحا بالتوقيت المحلي، بينما ضرب الزلزال الثاني بقوة 2.3 درجة 42 كيلومترا شمال غربي كيلجو في الساعة 7:55 صباحا، وفقا لما ذكرته إدارة الأرصاد الجوية الكورية.وكان مركز الزلزال الأول عند خط عرض 41.3 درجة شمالا وخط طول 129.19 درجة شرقا على عمق 15 كيلومترا، بينما كان مركز الزلزال الثاني على خط عرض 41.31 درجة شمالا وخط طول 129.16 درجة شرقا على عمق 5 كيلومترات.وتعتبر منطقة كيلجو هي موطن لموقع بيونغيوري للتجارب النووية، حيث أجرت كوريا الشمالية جميع تجاربها النووية الست. (روسيا اليوم)