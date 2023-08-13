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صحة

منطقة صينية تسجل حالتي إصابة بمرض شديد العدوى والخطورة

Lebanon 24
13-08-2023 | 07:36
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أعلنت الحكومة المحلية في إقليم منغوليا الداخلية، شمالي الصين، تسجيل حالتي إصابة بالطاعون الدبلي، السبت، وذلك بعد اكتشاف إصابة سابقة في السابع من آب الجاري.
 

واشارت الحكومة في بيان على موقعها الإلكتروني، إلى ان "الإصابتين الجديدتين هما زوج الحالة الأولى وابنتها"، وفقا لوكالة "رويترز".
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كما لفت البيان إلى "وضع جميع المخالطين لهم في الحجر الصحي"، لافتا إلى أه لم تظهر عليهم "أي أعراض غير طبيعية".
 

وتنتشر حالات عدوى الطاعون الدبلي، وهو مرض شديد العدوى عن طريق القوارض غالبا، بصورة منخفضة في الصين، إذ تم اكتشاف معظمها في منغوليا الداخلية ومنطقة نينغشيا شمال غربي البلاد، في السنوات الأخيرة.
 

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