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عربي-دولي

روسيا تشعل أجواء البحر الأسود.. "نيران تحذيرية" على ناقلة

Lebanon 24
13-08-2023 | 08:30
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قالت وزارة الدفاع الروسية إن سفينة حربية تابعة لها فتحت، الأحد، نيرانا تحذيرية بأسلحة آلية على سفينة لشحن البضائع الجافة ترفع علم بالاو في جنوب غرب البحر الأسود، بينما كانت تتجه إلى أوكرانيا.

والشهر الماضي، انسحبت روسيا من اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة كان يتيح لأوكرانيا تصدير منتجاتها الزراعية إلى الأسواق العالمية عبر البحر الأسود، محذرة من أن موسكو ستعد جميع السفن المتجهة إلى المياه الأوكرانية ناقلات أسلحة محتملة.
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وذكرت روسيا في بيان أن سفينة الاستطلاع التابعة لها "فاسيلي بيكوف" أطلقت نيرانا بأسلحة آلية على الناقلة "سوكرو أوكان" بعد عدم استجابة قائدها لطلب التوقف من أجل إجراء عملية تفتيش.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الناقلة "سوكرو أوكان" كانت تشق طريقها نحو ميناء إسماعيل الأوكراني.

وتشير بيانات الشحن على رفينيتيف إلى أن الناقلة كانت تبحر شمالا نحو ساحل بلغاريا. وقالت الوزارة: "أطلقت أسلحة آلية نيرانا تحذيرية لإجبار السفينة على الوقوف".

وصعدت قوات روسية على الناقلة عبر مروحية من طراز كا-29.

وقالت الوزارة: "بعد أن أكملت مجموعة التفتيش عملها على الناقلة، واصلت سوكرو أوكان شق طريقها إلى ميناء إسماعيل".
وتقول أوكرانيا والغرب إن الإجراءات التي تتخذها روسيا ترقى إلى مستوى فرض حصار فعلي على الموانئ الأوكرانية، مما يهدد بوقف تدفقات القمح وبذور دوار الشمس من أوكرانيا إلى الأسواق العالمية. (سكاي نيوز)     


المصدر: سكاي نيوز عربية
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