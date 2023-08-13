هل وصل متحور كورونا الجديد الى احدى الدول العربية.. وزارة الصحة تكشف

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فيما صنفت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، السلالة "إي.جي.5" من فيروس كورونا المنتشرة في الولايات المتحدة والصين وغيرها من البلدان على أنها "سلالة يجب أن تكون محل اهتمام"، لكنها قالت إنها لا تشكل على ما يبدو تهديداً للصحة العامة أكثر من السلالات الأخرى، كشفت وزارة الصحة المصرية عن الوضع في البلاد.فقد أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، حسام عبد الغفار، أنه فيما يخص الموقف الوبائي في مصر، فبداية من نيسان الماضي حتى الآن، بدأت حالات الإصابة بكوفيد-19 تتناقص بشكل ملحوظ، حيث وصلت إلى أقل المعدلات مقارنة بالسنوات السابقة.وأضاف عبد الغفار أنه لا توجد وفيات منذ آخر حالة تم تسجيلها في 16 اذار الماضي حتى الآن، مؤكداً أن جميع المتحورات المنتشرة حالياً تنتمي إلى أوميكرون ولا تتسبب في حدوث حالات مرضية شديدة.كما أردف أن الوزارة تتابع الموقف الوبائي للفيروسات التنفسية، بما فيها كوفيد-19، من خلال منظومة ترصد قوية تشمل الترصد الروتيني للأمراض التنفسية الحادة للحالات المترددة على العيادات الخارجية أو المحجوزة بالمستشفيات، ومن خلال المواقع المختارة لترصد الأمراض التنفسية الحادة والأمراض الشبيهة بالإنفلونزا، لافتاً إلى أنه يتم فحص التسلسل الجيني للعينات المؤكدة معملياً لكوفيد-19 في معامل الصحة العامة المركزية بشكل مستمر لمتابعة ظهور المتحورات الجديدة.ولفت عبد الغفار إلى أن منظمة الصحة العالمية أعلنت انتهاء حالة الطوارئ الصحية لكورونا على مستوى العالم في 5 ايار الماضي، ومنذ ذلك التاريخ، أصبح الفيروس متوطناً بجميع دول العالم ويتم التعامل معه كباقي الأمراض التنفسية الحادة الأخرى.كما أكد أن المتحور السائد حالياً في العالم هو أوميكرون وهو سريع الانتشار لكنه أقل حدة وأقل خطورة من المتحورات الأخرى، موضحاً أن متحورات فرعية جديدة ما زالت تظهر من أوميكرون وجميعها تتسبب في حدوث حالات بسيطة ولم تظهر أي دلائل على زيادة في شدة المراضة أو الخطورة. (العربية)