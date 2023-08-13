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عربي-دولي

البابا فرنسيس: موت مهاجرين في المتوسط جرح مفتوح في إنسانيتنا

Lebanon 24
13-08-2023 | 10:46
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اعتبر البابا فرنسيس اليوم ان "موت مهاجرين في البحر المتوسط جرح مفتوح في إنسانيتنا"، وذلك بعد سلسلة حوادث غرق قضى فيها كثر.


وقال البابا البالغ 86 عاما خلال صلاة التبشير الملائكي الأسبوعية، إنه "يصلي من أجل 41 شخصا فقد أثرهم هذا الأسبوع"، وفق إفادات أربعة أشخاص تم إنقاذهم في البحر وإنزالهم الأربعاء في جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.
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ووصف الحبر الأعظم بـ"المؤلمة والمخزية" أرقام المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، والتي أفادت السبت بأن حصيلة المهاجرين الذين قضوا في البحر المتوسط بلغت 2060 شخصا على الأقل منذ مطلع العام.


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