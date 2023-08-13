سباق في الفضاء.. روسيا والهند يتنافسان على غزو القمر





وبحسب ما تقول صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ترمي المهمتان إلى استكشاف المنطقة بحثا عن جليد المياه ومواد أخرى هناك.

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وكانت روسيا أطلقت، الجمعة، المهمة "لونا 25" التي تحمل مركبة إنزال، لتصبح أول مهمة روسية لاستكشاف القمر منذ 50 عاما تقريبا.



وجرى إطلاق المهمة من محطة فستوتشني الفضائي في أقصى الشرق الروسي، وهي أول مهمة روسية منذ عام 1976، الذي شهد مهمة مماثلة إبان عهد الاتحاد السوفيتي السابق.



وكانت 3 دول في السابق نفذت هبوطا ناجحا على سطح القمر وهي: الولايات المتحدة، الصين، الاتحاد السوفيتي السابق. تسعى روسيا والهند إلى الوصول إلى القطب الجنوبي في القمر، وهي المنطقة التي فشلت كل المهام البشرية السابقة في الوصول إليها، ويتوقع أن تصل مركبتا البلدين إلى هناك في يوم 23 آب الجاري.وبحسب ما تقول صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ترمي المهمتان إلى استكشاف المنطقة بحثا عن جليد المياه ومواد أخرى هناك.وكانت روسيا أطلقت، الجمعة، المهمة "لونا 25" التي تحمل مركبة إنزال، لتصبح أول مهمة روسية لاستكشاف القمر منذ 50 عاما تقريبا.وجرى إطلاق المهمة من محطة فستوتشني الفضائي في أقصى الشرق الروسي، وهي أول مهمة روسية منذ عام 1976، الذي شهد مهمة مماثلة إبان عهد الاتحاد السوفيتي السابق.وكانت 3 دول في السابق نفذت هبوطا ناجحا على سطح القمر وهي: الولايات المتحدة، الصين، الاتحاد السوفيتي السابق.

وتريد موسكو الاستفادة من خبرتها السابقة في هذا المجال لكي تصل إلى القمر قبل المهمة الهندية "شاندرايان 3".



وتنافس روسيا والهند دولا أخرى في سباق القمر وتشمل الولايات المتحدة والصين، اللتين تملكان برامج متقدمة لاستكشاف القمر وخاصة القطب الجنوبي منه.



ومن المتوقع أن تصل المهمة الروسية إلى سطح القمر في 23 آب الجاري، وهو اليوم نفسه الذي يتوقع أيضا أن يشهد وصول المركبة الهندية التي انطلقت في 14 تموز الماضي.



وستحلق المركبة الروسية لمدة 5.5 يوم في محيط القمر ثم تمضي ما بين 3 إلى 7 أيام في مدار حول القمر يبعد عنه 100 كيلومتر، قبل الهبوط على سطحه.



أما المهمة الهندية فستنفذ أعمالا لمدة أسبوعين، علما بأنها كلّفت نيودلهي 75 مليون دولار، وهي إشارة على أن البلد الأضخم في العالم من حيث السكان منفتحة على سباق عالم الأعمال المتسارع في الفضاء.



ويقول المحلل الفضائي الروسي، فيتالي إيغوروف، إن الهدف من المهمة الروسية ليس دراسة القمر، إنما هو هدف سياسي يتمثل في المنافسة مع قوى عظمى مثل الصين والولايات المتحدة ودول أخرى، التي تريد أن تكون قوة طاغية في المجال الفضائي. (سكاي نيوز)