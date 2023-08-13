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عربي-دولي
تفاصيل جديدة في قضية مقتل الشاب الجزائري نائل على يد شرطي فرنسي
Lebanon 24
13-08-2023
|
11:38
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أكدت غرفة التحقيق في محكمة استئناف فرساي بفرنسا استمرار اعتقال ضابط الشرطة المسؤول عن قتل الشاب الجزائري نائل المرزوقي في مدينة تقع بالضاحية الغربية للعاصمة باريس، يوم 27 حزيران.
ولفتت محكمة الاستئناف في بيان صحفي الى أن "غرفة التحقيق في فرساي ووفقا لطلبات مكتب المدعي العام، رفضت طلب الإفراج".
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وأضاف البيان أن "المتهم يبقى رهن الاعتقال، حيث تم اتهام الشرطي فلوريان م.، 38 عاما، بالقتل العمد منذ 29 حزيران، وفي 6 تموز طلب المتهم الإفراج عنه وهو ما رفضته غرفة التحقيق، وطبقا للمحكمة فقد استأنف القرار في 1 آب".
وأفاد لوران فرانك لينارد محامي المتهم، في تصريح لوكالة فرانس برس بأنه قدم استئنافا لنقض الحكم، زاعما أن الاعتقال غير قانوني وأن الشرطي ليس لديه ما يفعله في السجن. وقال: "سنقاتل حتى يخرج".
وقضى نائل وهو من أصول جزائرية برصاصة في الصدر أطلقها شرطي من مسافة قريبة في أثناء عملية تدقيق مروري في ضاحية نانتير غرب باريس، ووجهت إلى الشرطي الموقوف البالغ 38 عاما تهمة القتل العمد.
وعقب وفاة الشاب نائل، شهدت فرنسا أعمال شغب وسرقة وتخريب وتكسير، واجهتها الشرطة بالاعتقال وحظر للتجوال. (روسيا اليوم)
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