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عربي-دولي

بعد مطالبتهن بخلع ملابسهن الداخلية وتصويرهن عاريات.. قرار من "ملكة جمال الكون" بشأن شريكها الإندونيسي

Lebanon 24
13-08-2023 | 12:17
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قطعت منظمة مسابقة "ملكة جمال الكون" علاقاتها مع فرعها بإندونيسيا وألغت مسابقة مقبلة في ماليزيا، بعد شكوى لمتسابقات يتهمن فيها المنظمين المحليين بالتحرش الجنسي وتصويرهن عاريات.

وأعلن بيان المنظمة ومقرها نيويورك، مساء يوم السبت، قرار قطع العلاقات مع مؤسسة "بي تي كابيلا سواستيكا كاريا" ومديرها بوبي كابيلا، بعد تقدم 6 متسابقات في مسابقة ملكة جمال إندونيسيا مؤخرا بشكاوى إلى الشرطة، يتهمن المنظمين بمطالبتهن بخلع ملابسهن الداخلية من أجل "فحص بدني" بحثا عن الندوب أو السيلوليت، وكان ذلك في غرفة يتواجد بها حوالي 20 شخصا، من بينهم رجال. وقالت 5 من المتسابقات إن اللجنة التقطت لهن صور وهنّ عاريات الصدر.
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وقالت منظمة ملكة جمال الكون على موقع "X": "في ضوء ما علمناه بشأن ما شهدته مسابقة ملكة جمال الكون في إندونيسيا، أصبح من الواضح أن هذه المؤسسة لم تلتزم بمعايير وأخلاقيات علامتنا التجارية".

ومؤسسة "بي تي كابيلا سواستيكا كاريا" هي شركة تجميل إندونيسية حصلت على ترخيص إقامة ملكة جمال الكون في إندونيسيا في أذار من ياياسان بوتري إندونيسيا، وهي مؤسسة إندونيسية حصلت على الترخيص لمدة 30 عاما.

من جهتها، نفت مؤسسة الشركة، بوبي كابيلا، مشاركتها في الفحص الجسدي أثناء المسابقة وقالت إنها ضد أي نوع من "العنف والتحرش الجنسي". (روسيا اليوم)

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