"داعش" يتبنى.. قتلى وجرحى في هجوم على مرقد ديني في إيران وهذه صورة أحد المنفذين

تعرّض مرقد شاه جراغ في مدينة شيراز مركز محافظة فارس جنوبي إيران، مساء الأحد إلى هجوم إرهابي أصيب خلاله 4 أشخاص، بحسب ما أعلنته وكالة "إرنا".

وأضافت الوكالة الرسمية نقلا عن مسؤولين في المرقد، أن 4 أشخاص، اثنين من خدمة المرقد وزائرين اثنين، أصيبوا في إطلاق النار، وقالت إن حالة المصابين حرجة للغاية، وهناك أنباء عن وفاة الخادمين.

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وأعلن التلفزيون الإيراني، عن تبني تنظيم "داعش" الهجوم الإرهابي الذي استهدف مرقد شاه جراغ في شيراز جنوبي البلاد.





من جهتها قالت وسائل إعلام محلية إن شخصا على الأقل لقي مصرعه في الهجوم الإرهابي الذي استهدف المرقد الديني، بالإضافة إلى إصابة 7 آخرين.





وأفادت وكالة "روسيا اليوم" بأن إرهابيين حاولا اقتحام مرقد شاه جراغ في شيراز، لكنهما اصطدما بمواجهات مسلحة مع القوات الأمنية، وذكرت أن محافظ مدينة شيراز صرح بأن الحادث الإرهابي خلف قتيلا و5 مصابين.

وأكد مسؤول ومتولي مرقد شاه جراغ أن قوات الأمن ألقت القبض على أحد منفذي الهجوم، وتبحث عن آخر لاذ بالفرار.





ونشرت وسائل إعلام إيرانية صورة أحد منفذي الهجوم، حيث ذكرت وكالة "نور نيوز" أن المسلحين يحملان جنسية أجنبية. ونشرت وسائل إعلام إيرانية صورة أحد منفذي الهجوم، حيث ذكرت وكالة "نور نيوز" أن المسلحين يحملان جنسية أجنبية.

وكان مرقد شاه شيراغ ذاته هدفا لهجوم آخر وقع في شهر تشرين أول، عندما أطلق مسلحون ينتمون لتنظيم "داعش" النار وقتلوا 15 شخصا. (روسيا اليوم)