30
o
بيروت
34
o
طرابلس
27
o
صور
34
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
32
o
النبطية
31
o
زحلة
32
o
بعلبك
34
o
بشري
31
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الإمارات تنفي دعم أي من طرفي النزاع في السودان بالأسلحة والذخيرة
Lebanon 24
13-08-2023
|
12:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
نفت الإمارات دعم أي من طرفي الصراع في السودان بالسلاح والذخيرة، بحسب أعلنته وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد.
وجاء في البيان: "فيما يتعلق بتقرير إحدى وسائل الإعلام عن مزاعم قيام الإمارات بتزويد الأطراف المتحاربة في السودان بالأسلحة والذخيرة، أعربت عفراء الهاملي، مديرة إدارة الاتصالات الاستراتيجية بالوزارة، عن دحض الإمارات القاطع للمزاعم والادعاءات الواردة في القصة".
Advertisement
وأكدت المسؤولة أن دولة الإمارات لم تدعم "أي من الأطراف المتحاربة في السودان بالسلاح والذخيرة منذ اندلاع الصراع في نيسان 2023"، مشيرة الى أن "الإمارات لا تنحاز إلى أي طرف في الصراع الحالي، وتسعى إلى إنهائه".
وشددت الهاملي في البيان على أنه منذ بداية النزاع، دعت الإمارات إلى وقف التصعيد ووقف إطلاق النار وبدء الحوار الدبلوماسي عبر منتديات ثنائية ومتعددة الأطراف"، مؤكدة أن "الإمارات تدعم باستمرار العملية السياسية والجهود المبذولة لتحقيق التوافق الوطني تجاه تشكيل الحكومة، وستواصل دعم جميع الجهود الهادفة إلى تحقيق الأمن في السودان وتعزيز استقراره وازدهاره حتى يتم ضمان وقف إطلاق النار".
واشارت الى أنها الإمارات تواصل رصد الأوضاع الإنسانية التي يعانيها الشعب السوداني، وانعكاساتها على دول الجوار، كما تسعى إلى تقديم جميع أشكال الدعم لتخفيف المعاناة الإنسانية، وشغلت جسرا جويا وبحريا يوفر ما يقرب من ألفي طن من المواد الطبية والغذائية والإغاثية للفئات الأكثر ضعفا، بما في ذلك المرضى والأطفال وكبار السن والنساء. وأيضاً أنشأت الإمارات مستشفى ميدانيا في مدينة أمجراس التشادية في تموز لمن يحتاجون إلى رعاية طبية، بغض النظر عن الجنسية أو العمر أو الجنس أو الانتماء السياسي، وعالج المستشفى بنجاح 4147 حالة".
ولفتت الهاملي إلى أن "دولة الإمارات افتتحت مؤخرا مكتب تنسيق للمساعدات الخارجية الإماراتية في مدينة أمجراس التشادية". (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد ماريتا.. زفاف جديد في عائلة عاصي الحلاني! (صور)
Lebanon 24
بعد ماريتا.. زفاف جديد في عائلة عاصي الحلاني! (صور)
04:39 | 2023-08-13
13/08/2023 04:39:56
Lebanon 24
Lebanon 24
اشكال في احد المسابح.. والادارة توضح ما حصل
Lebanon 24
اشكال في احد المسابح.. والادارة توضح ما حصل
09:27 | 2023-08-13
13/08/2023 09:27:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مزاعم إسرائيليّة عن شاحنة الكحالة.. كيف جاء مضمونها؟
Lebanon 24
مزاعم إسرائيليّة عن شاحنة الكحالة.. كيف جاء مضمونها؟
16:40 | 2023-08-12
12/08/2023 04:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"بعز آب"... موجة الحر تتحول الى امطار غزيرة في بعض المناطق اللبنانية (فيديو)
Lebanon 24
"بعز آب"... موجة الحر تتحول الى امطار غزيرة في بعض المناطق اللبنانية (فيديو)
08:01 | 2023-08-13
13/08/2023 08:01:16
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله و "الوعد" نفيا خبر زيارة ال بجاني
Lebanon 24
حزب الله و "الوعد" نفيا خبر زيارة ال بجاني
01:15 | 2023-08-13
13/08/2023 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:15 | 2023-08-13
بعد انقلاب النيجر.. كيف يقضي الرئيس المعزول بازوم حياته الجديدة في محبسه؟
16:06 | 2023-08-13
لماذا يتمسك الأوكرانيون بالراجمة "الجدة"؟
16:00 | 2023-08-13
خطة المناخ الأميركية.. هكذا اثرت على العلاقات التجارية
15:45 | 2023-08-13
جنود أوكرانيون يكشفون عن سلاح "لا ينضب" تستخدمه روسيا في عملياتها العسكرية!
15:39 | 2023-08-13
المجلس العسكري في النيجر يلين لهجته: منفتحون على الحوار
15:30 | 2023-08-13
لهذا السبب.. سعر الذهب يعاود الارتفاع في مصر
فيديو
غواص ينقذ سمكة قرش عملاقة من موقف خطير.. وفيديو يوثق الحادثة
Lebanon 24
غواص ينقذ سمكة قرش عملاقة من موقف خطير.. وفيديو يوثق الحادثة
00:48 | 2023-08-12
13/08/2023 23:20:39
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مرعبة: وجدت ثعباناً داخل مرحاضها.. هكذا تخلصت منه (فيديو)
Lebanon 24
حادثة مرعبة: وجدت ثعباناً داخل مرحاضها.. هكذا تخلصت منه (فيديو)
02:05 | 2023-08-11
13/08/2023 23:20:39
Lebanon 24
Lebanon 24
كان برفقة والدته.. اعترض شابة في الطريق ثم جرّدها من ملابسها! (فيديو)
Lebanon 24
كان برفقة والدته.. اعترض شابة في الطريق ثم جرّدها من ملابسها! (فيديو)
00:33 | 2023-08-11
13/08/2023 23:20:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24