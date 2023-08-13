Advertisement

عربي-دولي

تحذيرات غربية للسفن من "المياه الإيرانية في مضيق هرمز"

Lebanon 24
13-08-2023 | 12:38
A-
A+
Doc-P-1097246-638275534696302781.jpg
Doc-P-1097246-638275534696302781.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حذرت قوات بحرية تابعة لدول غربية في منطقة الخليج، السفن التي تبحر في مضيق هرمز الاستراتيجي من الاقتراب من المياه الإيرانية، لتجنب خطر التعرض للاحتجاز، وفق بيانات منفصلة صدرت السبت والأحد.

وقال المتحدث باسم الأسطول الخامس الأميركي تيم هوكينز، لـ"فرانس برس": "نصحت السفن بعبور (المنطقة) أبعد ما يمكن عن المياه الإقليمية الإيرانية" لتقليل مخاطر تعرضها للمصادرة.
Advertisement

وأشار إلى أن التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية (IMSC) الذي تقوده واشنطن، "يخطر بحارة إقليميين بالإجراءات الاحتياطية المناسبة لتقليل مخاطر احتجاز (السفن) بناء على التوترات الإقليمية الحالية التي نسعى إلى تهدئتها".
والتحالف الذي أنشئ عام 2019 يضم 11 دولة، هي الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات والبحرين وألبانيا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا ورومانيا وجزر سيشيل، ومهمته "توفير الأمن للشحن البحري في منطقة الشرق الأوسط"، وفق موقعه الإلكتروني.
من جهة أخرى، أكدت وكالة الأمن البحري البريطانية (UKMTO) في وقت متأخر من السبت، أنها أبلغت "بوجود تهديد متزايد في محيط مضيق هرمز"، الذي يمر عبره ثلث النفط المنقول بحرا في العالم.

وأوصت الوكالة "كافة السفن العابرة بتوخي الحذر وإبلاغها عن أي نشاط مشبوه".

كما أعلنت شركة "آمبري" للأمن البحري في بيان بعد ظهر السبت، أن "السلطات اليونانية، بدعم من البعثة الأوروبية للمراقبة البحرية في مضيق هرمز (EMASOH) والسلطات الدبلوماسية الأميركية، حذرت من احتمال تعرض سفينة تجارية ترفع علما مجهولا لهجوم في مضيق هرمز خلال الساعات الـ12 إلى 72 المقبلة".

وحتى الآن، لم تعلق السلطات الإيرانية على هذه التحذيرات.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:15 | 2023-08-13
16:06 | 2023-08-13
16:00 | 2023-08-13
15:45 | 2023-08-13
15:39 | 2023-08-13
15:30 | 2023-08-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24