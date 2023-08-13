تحذيرات غربية للسفن من "المياه الإيرانية في مضيق هرمز"





وقال المتحدث باسم الأسطول الخامس الأميركي تيم هوكينز، لـ"فرانس برس": "نصحت السفن بعبور (المنطقة) أبعد ما يمكن عن المياه الإقليمية الإيرانية" لتقليل مخاطر تعرضها للمصادرة.

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وأشار إلى أن التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية (IMSC) الذي تقوده واشنطن، "يخطر بحارة إقليميين بالإجراءات الاحتياطية المناسبة لتقليل مخاطر احتجاز (السفن) بناء على التوترات الإقليمية الحالية التي نسعى إلى تهدئتها". حذرت قوات بحرية تابعة لدول غربية في منطقة الخليج، السفن التي تبحر في مضيق هرمز الاستراتيجي من الاقتراب من المياه الإيرانية، لتجنب خطر التعرض للاحتجاز، وفق بيانات منفصلة صدرت السبت والأحد.وقال المتحدث باسم الأسطول الخامس الأميركي تيم هوكينز، لـ"فرانس برس": "نصحت السفن بعبور (المنطقة) أبعد ما يمكن عن المياه الإقليمية الإيرانية" لتقليل مخاطر تعرضها للمصادرة.وأشار إلى أن التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية (IMSC) الذي تقوده واشنطن، "يخطر بحارة إقليميين بالإجراءات الاحتياطية المناسبة لتقليل مخاطر احتجاز (السفن) بناء على التوترات الإقليمية الحالية التي نسعى إلى تهدئتها".

والتحالف الذي أنشئ عام 2019 يضم 11 دولة، هي الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات والبحرين وألبانيا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا ورومانيا وجزر سيشيل، ومهمته "توفير الأمن للشحن البحري في منطقة الشرق الأوسط"، وفق موقعه الإلكتروني.

من جهة أخرى، أكدت وكالة الأمن البحري البريطانية (UKMTO) في وقت متأخر من السبت، أنها أبلغت "بوجود تهديد متزايد في محيط مضيق هرمز"، الذي يمر عبره ثلث النفط المنقول بحرا في العالم.



وأوصت الوكالة "كافة السفن العابرة بتوخي الحذر وإبلاغها عن أي نشاط مشبوه".



كما أعلنت شركة "آمبري" للأمن البحري في بيان بعد ظهر السبت، أن "السلطات اليونانية، بدعم من البعثة الأوروبية للمراقبة البحرية في مضيق هرمز (EMASOH) والسلطات الدبلوماسية الأميركية، حذرت من احتمال تعرض سفينة تجارية ترفع علما مجهولا لهجوم في مضيق هرمز خلال الساعات الـ12 إلى 72 المقبلة".



وحتى الآن، لم تعلق السلطات الإيرانية على هذه التحذيرات.