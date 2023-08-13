



وارتفعت حصيلة الضحايا إلى 93 قتيلا على الأقل، وفق سلطات جزيرة ماوي بالولاية عبر موقعها على الإنترنت، وهو ما يجعل حرائق الغابات في الولاية الأكثر فتكا في الولايات المتحدة منذ أكثر من قرن، وفق رويترز.

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وهاواي أرخبيل يقع على بعد حوالي 3200 كم، غرب البر الرئيسي للولايات المتحدة. وتتكون من ثماني جزر رئيسية، تشمل هاواي، المعروفة باسم "Big Island" "الجزيرة الكبيرة". وتقع جزيرة ماوي إلى الشمال والغرب من جزيرة هاواي.



وقالت السلطات إن عدد القتلى مرشح للزيادة، إذ تمشط فرق البحث، بالاستعانة بالكلاب المدربة، أطلال بلدة لاهاينا الساحلية التي دمرت بشكل واسع.



ومن خلال نشرها لصور ما قبل وبعد الحرائق، سلطت صحيفة نيويورك تايمز الضوء على آثار الدمار بمدينة لاهاينا التاريخية من جراء تلك النيران التي أدت لإعلان حالة الطوارئ.



وفي تحليل لصور الأقمار الاصطناعية، حددت نيويورك تايمز حوالي 1900 مبنى قد تضرر أو دمر بشكل واضح بسبب الحريق. تسببت حرائق الغابات في جزر هاواي الأميركية في مقتل العشرات، وأجبرت الآلاف من السكان والسياح على الإخلاء، ودمرت مدينة سياحية.وارتفعت حصيلة الضحايا إلى 93 قتيلا على الأقل، وفق سلطات جزيرة ماوي بالولاية عبر موقعها على الإنترنت، وهو ما يجعل حرائق الغابات في الولاية الأكثر فتكا في الولايات المتحدة منذ أكثر من قرن، وفق رويترز.وهاواي أرخبيل يقع على بعد حوالي 3200 كم، غرب البر الرئيسي للولايات المتحدة. وتتكون من ثماني جزر رئيسية، تشمل هاواي، المعروفة باسم "Big Island" "الجزيرة الكبيرة". وتقع جزيرة ماوي إلى الشمال والغرب من جزيرة هاواي.وقالت السلطات إن عدد القتلى مرشح للزيادة، إذ تمشط فرق البحث، بالاستعانة بالكلاب المدربة، أطلال بلدة لاهاينا الساحلية التي دمرت بشكل واسع.ومن خلال نشرها لصور ما قبل وبعد الحرائق، سلطت صحيفة نيويورك تايمز الضوء على آثار الدمار بمدينة لاهاينا التاريخية من جراء تلك النيران التي أدت لإعلان حالة الطوارئ.وفي تحليل لصور الأقمار الاصطناعية، حددت نيويورك تايمز حوالي 1900 مبنى قد تضرر أو دمر بشكل واضح بسبب الحريق.

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أميركا

عشرات القتلى وخسائر بالمليارات.. ماذا حدث في هاواي؟

الحرة - واشنطن

13 أغسطس 2023

لاهاينا تضررت بشدة

لاهاينا تضررت بشدة

تسببت حرائق الغابات في جزر هاواي الأميركية في مقتل العشرات، وأجبرت الآلاف من السكان والسياح على الإخلاء، ودمرت مدينة سياحية.



وارتفعت حصيلة الضحايا إلى 93 قتيلا على الأقل، وفق سلطات جزيرة ماوي بالولاية عبر موقعها على الإنترنت، وهو ما يجعل حرائق الغابات في الولاية الأكثر فتكا في الولايات المتحدة منذ أكثر من قرن، وفق رويترز.



وهاواي أرخبيل يقع على بعد حوالي 3200 كم، غرب البر الرئيسي للولايات المتحدة. وتتكون من ثماني جزر رئيسية، تشمل هاواي، المعروفة باسم "Big Island" "الجزيرة الكبيرة". وتقع جزيرة ماوي إلى الشمال والغرب من جزيرة هاواي.



وقالت السلطات إن عدد القتلى مرشح للزيادة، إذ تمشط فرق البحث، بالاستعانة بالكلاب المدربة، أطلال بلدة لاهاينا الساحلية التي دمرت بشكل واسع.



ومن خلال نشرها لصور ما قبل وبعد الحرائق، سلطت صحيفة نيويورك تايمز الضوء على آثار الدمار بمدينة لاهاينا التاريخية من جراء تلك النيران التي أدت لإعلان حالة الطوارئ.



وفي تحليل لصور الأقمار الاصطناعية، حددت نيويورك تايمز حوالي 1900 مبنى قد تضرر أو دمر بشكل واضح بسبب الحريق.



دمار هائل بسبب الحرائق في جزر هاواي

قبل وبعد.. فيديو يكشف الدمار المخيف الذي خلفه "حريق هاواي"

لا تزال لقطات للدمار في جزر هاواي الأميركية تتدفق، وسط ارتفاع لعدد الضحايا حرائق الغابات المستعرة في جزيرة ماوي.

وقالت الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ إن التقديرات تشير إلى أن تكلفة إعادة بناء لاهاينا تبلغ نحو 5.5 مليار دولار، نظرا للأضرار أو الدمار الذي لحق بالمباني، واحتراق أكثر من 2100 فدان.



وقال جوش غرين حاكم هاواي: "لم نشهد حريقا هائلا أثر على مدينة مثل هذه من قبل". وذكر غرين في مؤتمر صحفي أن عدد القتلى سيواصل الارتفاع مع العثور على المزيد من الضحايا.



وقال جون بليتير، رئيس شرطة ماوي، إن الكلاب المدربة لم تمشط سوى 3 في المئة فقط من منطقة البحث.



وتسببت الحرائق كذلك في احتراق أجزاء من جزيرة هاواي، وفق رويترز.



وقالت صحيفة هونولولو ستار نقلا عن تقارير رسمية صادرة عن دورية الطيران المدني الأميركية وإدارة إطفاء ماوي إن نحو 271 بناية دمرت أو تضررت.



الكارثة الأكبر منذ 100 عام

وتخطى عدد قتلى الكارثة الطبيعية في هاواي عدد قتلى موجة تسونامي التي أودت بحياة 61 شخصا في 1960.



وتجاوز عدد القتلى أيضا ما أسفر عنه حريق، وقع في 2018، ببلدة بارادايس بكاليفورنيا وأودى بحياة 85 شخصا.

وصارت حرائق الغابات في هاواي كذلك الأكثر فتكا في الولايات المتحدة منذ 1918 عندما أودت حرائق في كلوكيه بولاية مينيسوتا وفي ولاية ويسكونسن بحياة 453 شخصا.