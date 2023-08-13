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عربي-دولي

الأردن يسقط مسيرة آتية من سوريا.. محملة بمواد مخدرة

Lebanon 24
13-08-2023 | 13:28
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أعلنت القوات المسلحة الأردنية، إسقاط طائرة مسيرة محملة بمواد مخدرة قادمة من الأراضي السورية، إلى الأراضي الأردنية.
 
 
وقال مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أن المنطقة العسكرية الشمالية،  إنه من خلال الرصد والمتابعة تم السيطرة على الطائرة وإسقاطها، وتبين أنها تحمل كمية من مادة الكرستال، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.
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وشدّد المصدر على أن القوات المسلحة الأردنية تقف دوماً بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن.

وقال مصدر عسكري إن الطائرة المسيرة التي جرى إسقاطها داخل الأراضي الأردنية كانت تحمل كمية من مادة "الكرستال"، وفق ما نقل عنه بيان للقوات الأردنية نشر على صفحتها في فيسبوك.

وغالباً ما يتم تهريب كميات من المخدرات والممنوعات عبر تلك المسيرات، وقد تمكن الجيش الأردني مؤخراً من إسقاط العديد منها. (العربية)
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