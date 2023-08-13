Advertisement

عربي-دولي

هذا ما أحبطته روسيا في دونيتسك!

Lebanon 24
13-08-2023 | 14:44
A-
A+
Doc-P-1097264-638275602409256514.jpg
Doc-P-1097264-638275602409256514.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دمرت المدفعية الروسية جسرا عائما، كانت قوات كييف تحاول إقامته غربي بلدة أوروجايني في جمهورية دونيتسك.

وقال أوليغ تشيخوف، رئيس المركز الصحفي التابع لقوات "فوستوك"، إنه "تم إحباط محاولة قامت بها القوات المسلحة الأوكرانية لمد جسر عائم فوق نهر موكريه يالي غربي بلدة أوروجايني بجمهورية دونيتسك".
Advertisement

وأضاف: "دمرت القوات المسلحة الروسية بنيران مدفعيتها مركز دعم وإسناد للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة ماكاروفكا".

كما استهدفت القوات المسلحة الروسية مركزا أوكرانيا للإدارة والتحكم بالطائرات المسيرة، في بلدة بيرفومايسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:39 | 2023-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:27 | 2023-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:01 | 2023-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:01 | 2023-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:36 | 2023-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:00 | 2023-08-13
18:30 | 2023-08-13
18:00 | 2023-08-13
16:51 | 2023-08-13
16:25 | 2023-08-13
16:15 | 2023-08-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24