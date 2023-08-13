انهيار عقار من 5 طوابق في القاهرة والبحث جار عن ناجين

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تكررت ظاهرة انهيار العقارات في مصر من جديد، فقد انهار عقار قديم مكون من 5 طوابق بمنطقة حدائق القبة شرق العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأحد.وتلقت السلطات بلاغا بانهيار عقار قديم في شارع مصطفى عمر بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ وسيارات الإسعاف لموقع الحادث.وتبين أن العقار مكون من 5 طوابق، فيما تكثف قوات الإنقاذ جهودها للبحث عن أي أشخاص أسفل المنزل.بدورها، انتقلت لجنة هندسية من محافظة القاهرة لمعاينة العقار، وفحص العقارات المجاورة، فيما كشفت التحقيقات أن العقار صادر له قرار إزالة منذ عامين وخالٍ تمامًا من السكان.وفي الأشهر القليلة الماضية، شهدت مصر سلسلة وقائع عدة لحوادث انهيار عقارات ومنازل. (العربية)