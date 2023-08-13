Advertisement

عربي-دولي

انهيار عقار من 5 طوابق في القاهرة والبحث جار عن ناجين

Lebanon 24
13-08-2023 | 15:16
A-
A+
Doc-P-1097268-638275618013254802.jpg
Doc-P-1097268-638275618013254802.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تكررت ظاهرة انهيار العقارات في مصر من جديد، فقد انهار عقار قديم مكون من 5 طوابق بمنطقة حدائق القبة شرق العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأحد.

وتلقت السلطات بلاغا بانهيار عقار قديم في شارع مصطفى عمر بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ وسيارات الإسعاف لموقع الحادث.
Advertisement

وتبين أن العقار مكون من 5 طوابق، فيما تكثف قوات الإنقاذ جهودها للبحث عن أي أشخاص أسفل المنزل.

بدورها، انتقلت لجنة هندسية من محافظة القاهرة لمعاينة العقار، وفحص العقارات المجاورة، فيما كشفت التحقيقات أن العقار صادر له قرار إزالة منذ عامين وخالٍ تمامًا من السكان.


وفي الأشهر القليلة الماضية، شهدت مصر سلسلة وقائع عدة لحوادث انهيار عقارات ومنازل. (العربية)

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:39 | 2023-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:27 | 2023-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:01 | 2023-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:01 | 2023-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:36 | 2023-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:00 | 2023-08-13
18:30 | 2023-08-13
18:00 | 2023-08-13
16:51 | 2023-08-13
16:25 | 2023-08-13
16:15 | 2023-08-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24