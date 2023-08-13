لهذا السبب.. سعر الذهب يعاود الارتفاع في مصر

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شهد سعر الذهب في مصر مرة جديدة، ارتفاعا مفاجئا خلال الأيام الأخيرة، وبرّر أحد المسؤولين عن تجارة المعدن الأصفر الأمر بـ"التخوف" من تخفيض قيمة العملة المحلية مجددا.وأرجع لطفي المنيب، نائب رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، الارتفاعات التي طرأت على أسعار الذهب إلى زيادة نسبة الطلب عليه بالسوق المحلية، بحسب ما أوردت صحيفة "الشروق" القاهرية، الأحد.وشهدت أسعار الذهب خلال تعاملات السبت، آخر تعاملات الأسبوع زيادة بلغت 250 جنيها (نحو 8 دولارات) للغرام، ليصعد سعر غرام عيار 21 إلى نحو 2400 جنيه (حوالي 78 دولارا)، مقابل 2150 جنيها في صباح تعاملات الخميس الماضي.ورأى المنيب أن سعر الذهب يتحدد وفقا لمتغيرين، هما سعر الأونصة بالسوق العالمي، وسعر صرف الدولار محليا. وقال: "قد يكون هناك تخوف من تخفيض قيمة العملة، مما دفع المستهلكين إلى التدافع على شراء الذهب للحفاظ على مدخراتهم".وقبل أيام، أعلن البنك المركزي المصري رفع معدلات الفائدة بواقع 100 نقطة أساس "لتفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم".وجاءت خطوة رفع الفائدة من قبل البنك المركزي على نحو "مفاجئ" ومخالفة لتوقعات المحللين على نحو واسع، بحسب وكالة رويترز.وتأتي تلك الخطوة وسط ارتفاع التضخم السنوي في حزيران لمستوى قياسي جديد قدره 36.8 بالمئة، مدفوعا بغلاء أسعار المواد الغذائية في بلد يشهد أزمة اقتصادية نتيجة نقص النقد الأجنبي. لكن رفع الفائدة مجددا بهدف كبح التضخم المستمر في مصر يفتح باب التساؤلات بشأن إمكانية حدوث خفض جديد لسعر الجنيه، وهو إجراء يشترطه صندوق النقد الدولي لصرف قرض بقيمة 3 مليارات دولار.وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي استبعد ضمنيا خفض قيمة العملة في أي وقت قريب، في تصريحات أدلى بها في حزيران الماضي، قائلا إن "مثل هذه الخطوة قد تضر بالأمن القومي والمواطنين. (الحرة)