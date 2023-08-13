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عربي-دولي

جنود أوكرانيون يكشفون عن سلاح "لا ينضب" تستخدمه روسيا في عملياتها العسكرية!

Lebanon 24
13-08-2023 | 15:45
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يشعر عناصر هندسة إزالة الألغام الأوكران باليأس من عدد الألغام الهائل أمام نقاط تمركز القوات الروسية، بحسب ما أفادت به صحيفة "الغارديان".

ونقلت الصحيفة عن جندي أوكراني قوله: "الألغام موجودة في كل مكان. لا أرى بصيص نور في نهاية النفق".
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وأشار إلى أن روسيا "تمتلك موردا لا ينضب من هذا السلاح (الألغام)، الذي أوقف هجوم القوات الأوكرنية".

يذكر أن صحيفة "وول ستريت جورنال" أفادت بأن القوات الأوكرانية فشلت في اختراق خطوط الدفاع الروسية، مما اضطر كييف لتغيير تكتيكها على خلفية الخسائر الفادحة التي تتكبدها.

واعترف عسكريون أوكرانيون للصحيفة بتكبدهم خسائر فادحة في حقول الألغام وزعموا رغم ذلك أنه بعد التغييرات في تكتيكات القوات الأوكرانية، سيتمكنون من تفعيل هجومهم المضاد.

وأكد المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، ديفيد بتريوس، في وقت سابق أنه من الصعب جدا على القوات الأوكرانية مهاجمة التحصينات الروسية حيث تم إنشاء حقول ألغام كثيفة أمامهم. (روسيا اليوم)
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