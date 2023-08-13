لماذا يتمسك الأوكرانيون بالراجمة "الجدة"؟

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رغم الأسلحة الغربية الحديثة التي تتدفق على أوكرانيا من أجل مساعدة كييف على استعادة الأراضي التي احتلتها موسكو، إلا أن الجيش الأوكراني متمسك باستخدام أسلحة قديمة تعود إلى الحقبة السوفيتية، وفق تقرير لصحيفة وول سريت جورنال.ومن أهم مظاهر الاعتماد على أسلحة الحقبة السوفيتية، وفق التقرير، صواريخ "غراد" المستمرة في الخدمة منذ 60 عاما، وهي للمفارقة لاتزال الدعامة الأساسية لترسانتي الأسلحة في كلا الجانبين المتصارعينويقول محللون إن صواريخ "غراد" ظهرت في جميع النزاعات المسلحة تقريبا، منذ حرب فيتنام التي انطلقت في ستينيات القرن الماضي.وأرسلت الحكومات الغربية عددا من أكثر الأسلحة تطورا في العالم إلى أوكرانيا، لكن قائد سرية المدفعية في اللواء الـ60 الأوكراني، فولوديمير سوخيلوف، يستخدم قاذفة الصواريخ السوفيتية "غراد" التي يبلغ عمرها 60 عاما.ويقول تقرير الصحيفة إن صواريخ ومدافع "هاوتزر" وأسلحة أخرى بقيمة مليارات الدولارات أرسلت إلى أوكرانيا، ومع ذلك يقدر مارك كانسيان، مستشار برنامج الأمن الدولي في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، أن حوالي ثلثي المدفعية الأوكرانية لاتزال من الطراز السوفيتي.ويشير التقرير إلى استخدام راجمة الصواريخ "غراد بي أم-21"، التي دخلت الخدمة عام 1963 وتستطيع إطلاق 40 صاروخا من مؤخرة شاحنة.وكانت الولايات المتحدة أرسلت إلى أوكرانيا 38 منظومة "هيمارس"، راجمة الصواريخ المتنقلة التي كان لها تأثير كبير على ساحة المعركة، لكن مع ذلك، استخدم الأوكرانيون نحو 260 راجمة "غراد"، وفقا لـ"جينز"، مجموعة الاستخبارات الدفاعية.