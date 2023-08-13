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عربي-دولي

الحوثيون يكثّفون أنشطتهم المتعلّقة باستعراض القوّة البحرية

Lebanon 24
13-08-2023 | 18:30
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كثّف الحوثيون أنشطتهم المتعلقة باستعراض القوة البحرية، من خلال سلسلة لقاءات عقدها قادة سياسيون وعسكريون حوثيون مع قادة الفصائل البحرية، تزامنت مع تصريحات إعلامية ربطت بين تصاعد هذا النشاط والتحركات العسكرية الأميركية في البحر الأحمر.
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ويحاول الحوثيون تعزيز ما يعتبرونه قوة الردع الخاصة بهم في المجال البحري، بعد أن استخدموا خلال السنوات الماضية الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة كسلاح لابتزاز المجتمع الدولي واستهداف مصالح الإقليم الاقتصادية.

ويتزامن التصعيد الحوثي مع التوتر الذي يسود العلاقات الأميركية – الإيرانية وإعلان البحرية الأميركية عن نشر قوات جديدة في البحر الأحمر لحماية الممر الملاحي في أعقاب احتجاز الحرس الثوري الإيراني المزيد من ناقلات النفط بالقرب من مضيق هرمز.

وبينما يحاول الحوثيون ربط تصعيدهم بما يعتبرونه استهدافا أميركيا مباشرا لهم، تشير المعطيات إلى ارتباط هذا التصعيد بمصالح وأجندات طهران ومحاولتها التلويح بأن أذرعها العسكرية في المنطقة ليست قادرة على تعطيل الحركة الملاحية في مضيق هرمز فقط، بل في مضيق باب المندب كذلك.

واتّخذ التصعيد السياسي والعسكري والإعلامي الحوثي منحى تصاعديا لافتا خلال الأيام القليلة الماضية، وفي هذا السياق ندد مجلس الوزراء التابع للحوثيين في صنعاء السبت بما وصفه "التواجد الأميركي المكثف قبالة السواحل اليمنية وباب المندب الذي يمثل شريان حياة لاقتصاد العالم".
وقال بيان المجلس وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الرسمية التابعة للحوثيين إن "تواجد القوات الأميركية في السواحل والمياه الإقليمية للجمهورية اليمنية وبعض القواعد العسكرية عمل عدائي ستكون له آثاره الكارثية على المنطقة والعالم". (العرب)
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