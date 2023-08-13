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عربي-دولي

"فاغنر" تدفع ثمن تمرّدها الفاشل

Lebanon 24
13-08-2023 | 19:00
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رغم حرص الكرملين وقائد المجموعة يفغيني بريغوجين على إظهار الوحدة، بدأت "فاغنر" تدفع ثمن تمردها الفاشل في نهاية تموز الماضي، مع تقلص عدد قواتها، وتعرض تمويلها للخطر، في وقت وسع الجيش الروسي نطاق توجهه شمالاً وبدأ مناورات واسعة.
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بعد أشهر من التقدم البطيء في القتال الشرس، الذي تسبب في خسائر فادحة عبر حقول الألغام والقرى والأراضي المفتوحة، لجأت أوكرانيا إلى تغيير استراتيجية الهجمات المباشرة إلى "حرب استنزاف"، تسعى من خلالها للوصول إلى ما وراء خط المواجهة باستخدام الطائرات المسيّرة وصواريخ بعيدة المدى قدمها الحلفاء الغربيون؛ لعزل شبه جزيرة القرم وما حولها.
وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، فإن كييف تهدف إلى تقويض موقف روسيا في المنطقة، وعرقلة دعم موسكو لقواتها المحتلة في جنوب أوكرانيا.
وفي تصعيدٍ لحملتها لعزل شبه الجزيرة، التي ضمتها موسكو في 2014، ركّزت أوكرانيا على استهداف الجسر الوحيد، الذي يربطها بالبر الروسي وافتتحه الرئيس فلاديمير بوتين شخصياً عام 2018.
ونقلت صحيفة "أوكرانسكا برافدا" عن الاستخبارات الأوكرانية، أنها استهدفت ليلة الجمعة ــ السبت قاعدة لوجستية للقوات الروسية بالقرب من يفباتوريا غرب القرم باستخدام 17 طائرة مسيّرة، ما أسفر عن قتل أو إصابة عشرات المحتلين. (الجريدة الكويتية)

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