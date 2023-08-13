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قاد بنفسه مركبة مدرعة قتالية... جولة لكيم جونغ أون على مصانع عسكرية (صور)

Lebanon 24
13-08-2023 | 23:06
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أعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية ان زعيم البلاد كيم جونغ أون زار مصانع عسكرية رئيسية من بينها مصنع لإنتاج الصواريخ التكتيكية.

وأضافت الوكالة أن كيم "عبر عن رضاه إزاء تركيز المصنع (في الآونة الأخيرة) على إنتاج الصواريخ التكتيكية وزيادة القدرة الإنتاجية".
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وقالت الوكالة إن كيم طالب "بتحسين إنتاج الصواريخ" وقاد بنفسه مركبة مدرعة قتالية.
 
 
 
 
 
وهذه أحدث زيارة في سلسلة الزيارات التي يقوم بها الزعيم الكوري الشمالي لمنشآت عسكرية والتي يشدد فيها على ضرورة الإنتاج الضخم للأسلحة.

واتهمت الولايات المتحدة كوريا الشمالية بتزويد روسيا بالأسلحة في حربها في أوكرانيا.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل الشهر الماضي إن الولايات المتحدة "قلقة للغاية" بشأن العلاقة بين الجانبين.

ونفت كوريا الشمالية وروسيا إجراء أي صفقات أسلحة.(سكاي نيوز)

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