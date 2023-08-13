Advertisement

عربي-دولي

مسلحون يحاصرون مقر رئيس الوزراء في اليمن

Lebanon 24
13-08-2023 | 23:16
A-
A+
Doc-P-1097312-638275909123238119.jpg
Doc-P-1097312-638275909123238119.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن مصدر مسؤول في قصر الرئاسة اليمني في عدن، إن مسلحين حاصروا مقر إقامة رئيس الحكومة معين عبدالملك لعدة ساعات الأحد قبل أن ينسحبوا.

ووفقاً لوكالة أنباء العالم العربي، أكد المصدر أن المسلحين يتبعون "قوات العمالقة"، التابعة للقوات الحكومية والتي يقودها عضو مجلس القيادة الرئاسي أبو زرعة المحرمي.
Advertisement

وأضاف أن المسلحين انسحبوا من أمام مقر إقامة عبدالملك في القصر الرئاسي بمنطقة المعاشيق في عدن، بعد تدخل رئيس مجلس الرئاسة بالتواصل مع المحرمي.

وفي وقت سابق، أبلغ مصدر رسمي وكالة أنباء العالم العربي أن المسلحين منعوا خروج الموظفين الحكوميين من القصر كما منعوا دخول الزيارات وأي احتياجات إلى المقر.

ولم يرد المسؤول الإعلامي لـ"قوات العمالقة" حتى الآن على طلب للتعليق.

وكان رئيس الحكومة عبدالملك قد عاد إلى عاصمة البلاد المؤقتة قبل أيام قليلة تلبية لدعوة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، التي وجهت القطاع الحكومي بالعودة إلى عدن للعمل من هناك.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:51 | 2023-08-14
01:36 | 2023-08-14
01:25 | 2023-08-14
00:58 | 2023-08-14
00:39 | 2023-08-14
00:38 | 2023-08-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24