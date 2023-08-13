مسلحون يحاصرون مقر رئيس الوزراء في اليمن

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أعلن مصدر مسؤول في قصر الرئاسة اليمني في عدن، إن مسلحين حاصروا مقر إقامة رئيس الحكومة معين عبدالملك لعدة ساعات الأحد قبل أن ينسحبوا.ووفقاً لوكالة أنباء العالم العربي، أكد المصدر أن المسلحين يتبعون "قوات العمالقة"، التابعة للقوات الحكومية والتي يقودها عضو مجلس القيادة الرئاسي أبو زرعة المحرمي.وأضاف أن المسلحين انسحبوا من أمام مقر إقامة عبدالملك في القصر الرئاسي بمنطقة المعاشيق في عدن، بعد تدخل رئيس مجلس الرئاسة بالتواصل مع المحرمي.وفي وقت سابق، أبلغ مصدر رسمي وكالة أنباء العالم العربي أن المسلحين منعوا خروج الموظفين الحكوميين من القصر كما منعوا دخول الزيارات وأي احتياجات إلى المقر.ولم يرد المسؤول الإعلامي لـ"قوات العمالقة" حتى الآن على طلب للتعليق.وكان رئيس الحكومة عبدالملك قد عاد إلى عاصمة البلاد المؤقتة قبل أيام قليلة تلبية لدعوة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، التي وجهت القطاع الحكومي بالعودة إلى عدن للعمل من هناك.