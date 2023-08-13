الليبرالي خافيير ميلي يتصدر الانتخابات التمهيدية في الأرجنتين

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حقق المرشح الليبرالي المنتمي لليمين المتطرف في الأرجنتين خافيير ميلي تقدماً مفاجئاً في الانتخابات التمهيدية التي جرت الأحد، إذ أظهرت النتائج الأولية حصوله على 32.2 في المئة من الأصوات، فيما يعد عقاباً من الناخبين لأكبر حزبين سياسيين بالبلاد.وشهدت الانتخابات التمهيدية التي تعطي مؤشرا قوياً عن كيفية سير الانتخابات العامة المقررة في تشرين الأول حصول كتلة المعارضة الرئيسية المحافظة على 27.7 في المئة من الأصوات بعد فرز 65 في المئة من الأصوات، لتتقدم على الائتلاف البيروني الحاكم الذي حصل على 25.8 في المئة.