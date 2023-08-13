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عربي-دولي

تايوان: مستعدون للتحدث مع الصين

Lebanon 24
13-08-2023 | 23:51
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أشار وليام لاي، نائب رئيسة تايوان، خلال زيارة للولايات المتحدة نددت بها الصين إنه إذا كانت تايوان آمنة فسيكون العالم آمنا، وكرر في الوقت نفسه استعداده للتحدث مع الصين.

ويعد لاي المرشح الأبرز لتولي منصب رئيس تايوان في الانتخابات التي ستجرى في كانون الثاني وهو موجود في الولايات المتحدة فيما يعد رسميا توقفا عابرا في طريقه إلى باراغواي لحضور مراسم تنصيب رئيسها الجديد. 
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وقال لاي في تصريحات له على مأدبة غداء في نيويورك نشرها مكتب الرئاسة في تايوان "إذا كانت تايوان آمنة فسيكون العالم آمنا وإذا كان مضيق تايوان ينعم بالسلام فإن العالم سيسوده السلام".

وأضاف "نحن بالفعل على الطريق الصحيح. لا نخاف أو نتراجع بسبب التهديدات الاستبدادية المتزايدة. علينا أن نتحلى بالشجاعة والقوة لمواصلة تنمية تايوان على طريق الديمقراطية".
 
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