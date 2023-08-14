دائرة الاشتباكات تتسع في دارفور.. وعدد القتلى يرتفع

فيما اتسعت دائرة الاشتباكات بمدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور، بين قوات الجيش والدعم السريع، سقط 25 قتيلا و70 جريحا جراء القصف المتبادل بين الجيش السوداني والدعم في نيالا عاصمة جنوب دارفور.

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وشملت المواجهات خمسة أحياء شمال وجنوب المدينة، استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والخفيفة، ما دفع المواطنين على النزوح والخروج من المنازل إلى مناطق أكثر هدوءا.



وقال أحد السكان إن مئات من أهالي نيالا، ثاني أكبر مدن السودان بعد الخرطوم، غادروا منازلهم "بعدما سقطت القذائف عليها".



كما قال شهود آخرون إن قوات الدعم السريع التي يقودها الفريق محمد حمدان دقلو هاجمت نيالا "بعشرات العربات العسكرية" فيما "فر مئات السكان على وقع نيران المدفعية التي كانت تتزايد كثافتها بمرور الوقت".

وشملت المواجهات خمسة أحياء شمال وجنوب المدينة، استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والخفيفة، ما دفع المواطنين على النزوح والخروج من المنازل إلى مناطق أكثر هدوءا.وقال أحد السكان إن مئات من أهالي نيالا، ثاني أكبر مدن السودان بعد الخرطوم، غادروا منازلهم "بعدما سقطت القذائف عليها".كما قال شهود آخرون إن قوات الدعم السريع التي يقودها الفريق محمد حمدان دقلو هاجمت نيالا "بعشرات العربات العسكرية" فيما "فر مئات السكان على وقع نيران المدفعية التي كانت تتزايد كثافتها بمرور الوقت".