Advertisement

عربي-دولي

وزير يطلب طرد منظمات دولية.. خطاب مسرب يُثير ضجة في ليبيا (صورة)

Lebanon 24
14-08-2023 | 01:51
A-
A+
Doc-P-1097347-638276000315943706.png
Doc-P-1097347-638276000315943706.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تسبب خطاب مسرّب لوزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، طالب فيه رئيس مجلس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، بإلغاء مفوضية المجتمع المدني، وعدم السماح للمنظمات الدولية بالعمل داخل الأراضي الليبية، باستياء الحقوقيين.
Advertisement

وطالب الطرابلسي بحلّ مفوضية المجتمع المدني وغيرها من الجمعيات الأهلية الأخرى لعدم تأسيسها وفقا لأحكام قانون ينظمها، كما دعا إلى عدم السماح للمنظمات غير الحكومية والجمعيات الأجنبية والعربية الدخول على الأراضي الليبية، خاصة التي حصلت على الإذن من قبل مفوضية المجتمع المدني، باستثناء المنظمات الدولية الممنوحة إذنا من طرف وزارة الخارجية.

كما طلب الطرابلسي كذلك بطرد منظمات دولية عاملة في ليبيا، من بينها "اللجنة الدولية للصليب الأحمر"، ومنظمتا "هيومن رايتس ووتش"، و"العفو الدولية"، وإلزامها بمغادرة الأراضي الليبية في أقرب الآجال.

وأثار هذا "التصعيد" ضد المنظمات انتقادات الحقوقيين، الذين اعتبروا أنّها محاولة لحجب أدوار وكتم أصوات المؤسسات الحقوقية ومنظمات المجتمع الدولي.
 
 
 
 
إعلان حرب
في هذا السياق، اعتبر رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد حمزة، في تصريح لـ"العربية.نت"، أن ما ورد في خطاب وزير الداخلية عماد الطرابلسي، هو بمثابة "إعلان حرب وقمع واستهداف لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان"، مشيرا إلى أنها "تعكس حجم انتقام الوزير من هذه المؤسسات القانونية والحقوقية التي ما انفكت ترصد وتوثق انتهاكات حقوق الإنسان وتحيلها إلى الجهات القضائية المختصة".

وأوضح أنّ "حلّ المفوضية يتعارض مع المواد القانونية التي وردت في الإعلان الدستو ري، والتي تكفل عمل المنظمات الحقوقية وتضمن حرية تشكيلها ونشاطها والانضمام إليها".

كما أضاف أن التضييق على عمل المؤسسات الحقوقية والمدنية، "سيكون أكبر انتكاسة في مسيرة حقوق الإنسان في ليبيا، وهو يتناقض شكلا ومضمونا مع دولة القانون والمؤسسات".(العربية)



تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:27 | 2023-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:01 | 2023-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2023-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:08 | 2023-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:19 | 2023-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:41 | 2023-08-14
05:30 | 2023-08-14
04:48 | 2023-08-14
04:42 | 2023-08-14
04:23 | 2023-08-14
04:00 | 2023-08-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24