تقرير لـ "The Hill" :هل بدأ رهان شي على بوتين يأتي بنتائج عكسية؟

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منذ صعود الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى السلطة في عام 2013، اتبعت الصين، وعلى نحو متزايد، دبلوماسية عزل ذاتية.وبحسب صحيفة "The Hill" الأميركية، "ما من شيء يوضح الضرر الذي لحق بمكانة بكين العالمية أكثر من إعلان شي عن شراكة "بلا حدود" وتلفون مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. بداية، كان توقيت هذا الإعلان خاطئاً. فقد أعلن شي عن التحالف الصيني الروسي الجديد خلال أولمبياد بكين في شباط 2022، أي قبل 20 يومًا فقط من غزو روسيا لأوكرانيا. ما من شيء يؤكد أن بوتين أعطى شي إنذارًا بشأن الهجوم، على الرغم من أن الرئيس الأميركي جو بايدن حذر العالم مرارًا وتكرارًا من أنه قادم. ووضع الغزو الروسي الزعيم الصيني تحت المجهر لأنه انتهك مبدأين من المفترض أن بكين تعتبرهما مقدستين: وحدة الأراضي وعدم التدخل في شؤون الدول ذات السيادة".وتابعت الصحيفة، "ومع ذلك، رفضت الصين دعم قرار الأمم المتحدة الذي يدين عدوان بوتين غير المبرر. وعوضاً عن ذلك، كرر شي الحجة التي استخدمها الكرملين لتبرير غزوه وهي أن توسع الناتو يشكل تهديدًا مميتًا لأمن روسيا. لكن الأمور لم تسر كما توقع حكام البلدين. اعتقد بوتين أن الجيش الروسي سوف يسحق بسرعة جاره الأضعف، إلا أن الجيش الأوكراني كان له بالمرصاد. وفي الواقع، لم يكن بوتين مستعدًا لرد الفعل العالمي الغاضب على محاولته محو أوكرانيا من الخريطة، خاصة بعد أن أظهر الغرب عدم اهتمامه بعد أن "ضم" الرئيس الروسي شبه جزيرة القرم بشكل غير قانوني في عام 2014".وأضافت الصحيفة، "تحولت "العملية العسكرية الخاصة" لبوتين إلى كارثة استراتيجية، مما يجعل احتضان شي لـ "أفضل صديق له" يبدو وكأنه رهان سيء. لا شك أن شي كان يأمل في تقديم محور بكين وموسكو الجديد كمنافس هائل للولايات المتحدة وحلفائها الديمقراطيين على القوة والنفوذ العالميين، لكن التعثر العسكري المفاجئ لروسيا في أوكرانيا قلل من قيمتها كحليف قوي. والأمر الأكثر إثارة للصدمة هو تمرد رئيس مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين وقواته. فانقلابهم قضى على ما تبقى من صورة بوتين القوية، وما زاد الطين بلة هو أن بريغوجين نجا من فعلته دون عقاب. في غضون ذلك، يدفع الروس ثمناً باهظاً لأحلام بوتين الإمبريالية الجديدة بعد أن قُتل ما يقرب من 50000 جندي وبعد أن تعثر الاقتصاد الروسي الخاضع للعقوبات بشكل كبير. يبدو أنه من المرجح أن يتجه بوتين إلى مواجهة عسكرية في أوكرانيا خاصة بعد أن تقلصت فرصه بتحقيق الانتصار".وبحسب الصحيفة، "بالطبع، تستمد بكين بعض الفوائد القصيرة المدى من اتفاقية شي- بوتين. ففي الوقت الذي ينشغل فيه الغرب بتزويد أوكرانيا بالأسلحة والمساعدات الاقتصادية، تحصل الصين على الغاز والنفط الروسي بسعر مخفض. لكن من الناحية الجيوسياسية، يتكبد شي خسائر كبيرة ومتنامية من مقامرته على أمراء الحرب الروسيين. في كل أنحاء أوروبا، يعد دعم شي الضمني لسياسة بوتين الحربية مساهماً رئيسياً في تدهور العلاقات مع الصين. ففي الفلبين، دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الصين مؤخرًا "لدعم سيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية"."وتابعت الصحيفة، "من الواضح أن اتفاق شي المفاجئ مع بوتين أدى إلى نتائج عكسية، فهي بداية مشؤومة لرؤية شي الهادفة إلى استبدال النظام العالمي الليبرالي بنظام متعدد الأقطاب أكثر ملاءمة للصين وشركائها الصغار. ربما الخبر السعيد هنا هو أن فشل بوتين في أوكرانيا قد يقلل بشكل كبير احتمال مهاجمة شي لتايوان. مثل الأوكرانيين، لن يتخلى الشعب التايواني عن حريته دون قتال، وبدعم قوي من الديمقراطيات الليبرالية ، قد يفوز أيضًا".