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عربي-دولي

عقب إعصار خانون... فيضانات في الشرق الأقصى من روسيا

Lebanon 24
14-08-2023 | 02:23
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أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أن الفيضانات التي اجتاحت الشرق الأقصى بالبلاد أجبرت أكثر من 2500 شخص على النزوح عن منازلهم، الاثنين، بعدما انضمت روسيا لقائمة الدول التي ضربتها العواصف المطيرة في أعقاب الإعصار خانون.
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وتراجعت قوة خانون بعدما ضرب جنوب اليابان، الأسبوع الماضي، إلى منخفض مداري خلال عبوره شبه الجزيرة الكورية ليصل إلى اليابسة في شمال شرق الصين، ليل الجمعة، مما تسبب في انهيارات طينية أودت بحياة 21 شخصاً على الأقل في إقليم لياونينغ.

بالشرق الأقصى في روسيا، انقطعت حركة الطرق إلى 28 منطقة سكنية بحلول الاثنين. وقالت وزارة الطوارئ على تليغرام إن المياه غمرت مساحات شاسعة من الطرق واجتاحت 4620 منزلاً في 15 بلدية.

وقالت الوزارة إن مياه الفيضانات بدأت في الانحسار في معظم أنحاء بريموري، وكانت أسوأ حالات الفيضانات عند نهر مالينوفكا بالقرب من قرية راكيتنوي.
المصدر: الشرق
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