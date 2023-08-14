صحته تتدهور ومنزله تحوّل سجناً.. هكذا يعيش رئيس النيجر المعزول

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ارتفع منسوب القلق الدولي حول مستقبل رئيس النيجر المعزول محمد بازوم وأقاربه، بعدما لوّح العسكر أمس الأحد بإمكانية محاكمته بتهمة الخيانة العظمى.وبانتظار مصيره "القانوني" كشف أحد المسؤولين السابقين المقربين من بازوم، أن صحة الأخير تتدهور.حبوب وأرزوقال المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه، إنه لم يعد لديه كهرباء، ولا طعام طازج إنما فقط مخزون من الحبوب والأرز، وفق ما نقلت صحيفة "لوموند الفرنسيةكما أضاف قائلا :" لديه عبوات من المياه المعدنية التي يستهلكها يومياً، وهو يعيش في منزل محصن تحول إلى سجن."ووفقًا لعضو آخر من الدائرة المقربة لبازوم، فإن انقطاع التيار الكهربائي جاء ردًا على العقوبات التي فرضتها الإيكواس في 30 يوليو الماضي، في محاولة لإخضاع المجلس العسكري.فمنذ ذلك الحين قطع العسكريون الإمدادات التي كان يحملها سجانيه إليه في الأيام الأولى."سوف يصمد"بدورها قالت ريسا أغولا، الوزيرة السابقة: " لديه مخزون من المياه المعدنية، يقوم بتقنينها في هذا المنزل المحصن الذي تحول إلى سجن".لكنها أكدت أنه سيصمد، معتبرة أنه رجل قوي وقد بدأ معركته السياسية في مقاعد المدرسة الثانويةوكان بازوم نفسه قال سابقا لـ هيومن رايتس ووتش إنه " ممنوع عن أي اتصال بشري" منذ 4 آب الجاري.كما أكد أنه رفضوا أن يعاينه الطبيب، أو السماح له بالخضوع للعلاج.الخيانة العظمىوكان المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في 26 تموز الماضي، أكد في آخر تصريحاته التي بثها بوقت متأخر من يوم أمس الأحد أن لديه "المعطيات اللازمة" لمحاكمة الرئيس المطاح به بتهمة الخيانة العظمى!(العربية)