Advertisement

عربي-دولي

صحته تتدهور ومنزله تحوّل سجناً.. هكذا يعيش رئيس النيجر المعزول

Lebanon 24
14-08-2023 | 02:39
A-
A+
Doc-P-1097365-638276028781777732.png
Doc-P-1097365-638276028781777732.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ارتفع منسوب القلق الدولي حول مستقبل رئيس النيجر المعزول محمد بازوم وأقاربه، بعدما لوّح العسكر أمس الأحد بإمكانية محاكمته بتهمة الخيانة العظمى.

وبانتظار مصيره "القانوني" كشف أحد المسؤولين السابقين المقربين من بازوم، أن صحة الأخير تتدهور.
Advertisement

حبوب وأرز
وقال المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه، إنه لم يعد لديه كهرباء، ولا طعام طازج إنما فقط مخزون من الحبوب والأرز، وفق ما نقلت صحيفة "لوموند الفرنسية

كما أضاف قائلا :" لديه عبوات من المياه المعدنية التي يستهلكها يومياً، وهو يعيش في منزل محصن تحول إلى سجن."

ووفقًا لعضو آخر من الدائرة المقربة لبازوم، فإن انقطاع التيار الكهربائي جاء ردًا على العقوبات التي فرضتها الإيكواس في 30 يوليو الماضي، في محاولة لإخضاع المجلس العسكري.

فمنذ ذلك الحين قطع العسكريون الإمدادات التي كان يحملها سجانيه إليه في الأيام الأولى.

"سوف يصمد"
بدورها قالت ريسا أغولا، الوزيرة السابقة: " لديه مخزون من المياه المعدنية، يقوم بتقنينها في هذا المنزل المحصن الذي تحول إلى سجن".

لكنها أكدت أنه سيصمد، معتبرة أنه رجل قوي وقد بدأ معركته السياسية في مقاعد المدرسة الثانوية

وكان بازوم نفسه قال سابقا لـ هيومن رايتس ووتش إنه " ممنوع عن أي اتصال بشري" منذ 4 آب الجاري.

كما أكد أنه رفضوا أن يعاينه الطبيب، أو السماح له بالخضوع للعلاج.

الخيانة العظمى
وكان المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في 26 تموز الماضي، أكد في آخر تصريحاته التي بثها بوقت متأخر من يوم أمس الأحد أن لديه "المعطيات اللازمة" لمحاكمة الرئيس المطاح به بتهمة الخيانة العظمى!(العربية)



تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:27 | 2023-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:01 | 2023-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2023-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:08 | 2023-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:19 | 2023-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:41 | 2023-08-14
05:30 | 2023-08-14
04:48 | 2023-08-14
04:42 | 2023-08-14
04:23 | 2023-08-14
04:00 | 2023-08-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24