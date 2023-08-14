قمة مصرية أردنية فلسطينية في العلمين

Advertisement

يناقش زعماء مصر والأردن وفلسطين تطورات القضية الفلسطينية، ومسائل أخرى عربية وإقليمية ودولية في قمة تعقد اليوم الاثنين، في مدينة العلمين المصرية على ساحل البحر المتوسط.وقال السفير الفلسطيني لدى القاهرة دياب اللوح، إن الرئيس محمود عباس سيشارك في القمة إلى جانب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بناء على دعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.وأضاف أن هذه التحركات "تأتي في إطار العمل على إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وإنجاز حقوقه الوطنية المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس".ووصل الرئيس الفلسطيني إلى مدينة العلمين شمال غربي مصر الأحد، في زيارة رسمية يرافقه خلالها أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ورئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية.ملفات القمةوداهمت إسرائيل مدناً ومخيمات فلسطينية بشكل متكرر في الآونة الأخيرة، كما لقي فلسطيني حتفه في وقت سابق من الشهر الحالي على يد مستوطنين في بلدة برقة في رام الله بالضفة الغربية. ونفذ الجيش الإسرائيلي عمليات في مدينة جنين ومخيمها الشهر الماضي أسفرت عن سقوط 12 فلسطينياً.وقال حسين هريدي مساعد وزير الخارجية المصري السابق، إن سياسات القمع التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية اليمينية بحق الفلسطينيين تتطلب انعقاد مثل هذه القمم.ونقلت وكالة أنباء العالم العربي (AWP) عن هريدي قوله: "هذه القمة تدعم الرئيس عباس داخل الشارع الفلسطيني، وأيضاً في مواجهة الحكومة الإسرائيلية اليمينية التي تمارس انتهاكات يومية بحق الشعب الفلسطيني".