Advertisement

عربي-دولي

وسط نقص في خبراء المتفجرات... "أكثر دول العالم المليئة بالألغام" توجه نداءً!

Lebanon 24
14-08-2023 | 03:00
A-
A+
Doc-P-1097378-638276042751519556.jpg
Doc-P-1097378-638276042751519556.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، أن بلاده أصبحت "أكثر دول العالم المليئة بالألغام"، في وقت يعاني فيه جيشها من نقص في خبراء المتفجرات.

وتخلال مقابلة خاصة مع صحيفة "غارديان" البريطانية، وجه ريزنيكوف "نداء عاجلاً" لحلفاء كييف، لزيادة تدريب القوات الأوكرانية على إزالة الألغام.
Advertisement

وقال: "القوات الأوكرانية كانت تزيل 5 ألغام لكل متر مربع في بعض الأماكن، وضعتها القوات الروسية" في محاولة لإحباط هجوم أوكرانيا المضاد.

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قد اشتكى من أن الاضطرار إلى انتظار تسلم الأسلحة من الغرب، وتأجيل بدء الهجوم المضاد لهذا العام، "سمح لروسيا بزرع ملايين الألغام".

وأشار مسؤولون في وزارة الدفاع الأوكرانية، إلى أن هناك فرصة لدول مثل اليابان، التي لا ترغب في منح "مساعدات قاتلة"، لتقديم الدعم في شكل معدات إزالة الألغام والتدريب.

وقال ريزنيكوف: "أوكرانيا اليوم هي أكثر دول العالم الملغمة. مئات الكيلومترات من حقول الألغام، وملايين المتفجرات في أجزاء من خط المواجهة".

وقال وزير الدفاع الأوكراني: "إن حقول الألغام الروسية تشكل عقبة خطيرة أمام قواتنا، لكنها ليست مستعصية على الحل".

وتابع: "لدينا خبراء متفوقون ومعدات حديثة، لكنها غير كافية للجبهة التي تمتد مئات الكيلومترات في شرق وجنوب أوكرانيا".
 
المصدر: الحرة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:27 | 2023-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:01 | 2023-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2023-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:08 | 2023-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:19 | 2023-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:41 | 2023-08-14
05:30 | 2023-08-14
04:48 | 2023-08-14
04:42 | 2023-08-14
04:23 | 2023-08-14
04:00 | 2023-08-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24