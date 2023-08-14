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عربي-دولي
وسط نقص في خبراء المتفجرات... "أكثر دول العالم المليئة بالألغام" توجه نداءً!
Lebanon 24
14-08-2023
|
03:00
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أعلن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، أن بلاده أصبحت "أكثر دول العالم المليئة بالألغام"، في وقت يعاني فيه جيشها من نقص في خبراء المتفجرات.
وتخلال مقابلة خاصة مع صحيفة "غارديان" البريطانية، وجه ريزنيكوف "نداء عاجلاً" لحلفاء كييف، لزيادة تدريب القوات الأوكرانية على إزالة الألغام.
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وقال: "القوات الأوكرانية كانت تزيل 5 ألغام لكل متر مربع في بعض الأماكن، وضعتها القوات الروسية" في محاولة لإحباط هجوم أوكرانيا المضاد.
وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قد اشتكى من أن الاضطرار إلى انتظار تسلم الأسلحة من الغرب، وتأجيل بدء الهجوم المضاد لهذا العام، "سمح لروسيا بزرع ملايين الألغام".
وأشار مسؤولون في وزارة الدفاع الأوكرانية، إلى أن هناك فرصة لدول مثل اليابان، التي لا ترغب في منح "مساعدات قاتلة"، لتقديم الدعم في شكل معدات إزالة الألغام والتدريب.
وقال ريزنيكوف: "أوكرانيا اليوم هي أكثر دول العالم الملغمة. مئات الكيلومترات من حقول الألغام، وملايين المتفجرات في أجزاء من خط المواجهة".
وقال وزير الدفاع الأوكراني: "إن حقول الألغام الروسية تشكل عقبة خطيرة أمام قواتنا، لكنها ليست مستعصية على الحل".
وتابع: "لدينا خبراء متفوقون ومعدات حديثة، لكنها غير كافية للجبهة التي تمتد مئات الكيلومترات في شرق وجنوب أوكرانيا".
المصدر: الحرة
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