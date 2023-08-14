أوكرانيا تندد بالتصرفات الروسية "الاستفزازية" في البحر الأسود

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نددت أوكرانيا، بما وصفته بالتصرفات الروسية "الاستفزازية" بعد يوم من إطلاق سفينة حربية روسية طلقات تحذيرية على سفينة شحن في البحر الأسود.وجاء في بيان: "تدين وزارة الخارجية الأوكرانية بشدة التصرفات الاستفزازية التي قامت بها روسيا الاتحادية في 13 آب في البحر الأسود فيما يتعلق بالسفينة التركية ‘سوكرو أوكان‘ لشحن البضائع الجافة التي كانت في طريقها إلى ميناء إزمايل".وأضافت الوزارة أن "البحرية الروسية انتهكت بشكل صارخ ميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وغيرها من قواعد القانون الدولي. هذه الإجراءات تجسد سياسة روسيا المتعمدة بتعريض حرية الملاحة وسلامة الشحن التجاري في البحر الأسود للخطر".