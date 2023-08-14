وزير الدفاع الصيني يزور روسيا وبيلاروس هذا الأسبوع

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قالت وزارة الدفاع الصينية، إن الوزير لي شانج فو سيزور روسيا وبيلاروس في الفترة من 14 إلى 19 آب الجاري.وأضافت، في بيان، أنه سيشارك خلال زيارته لروسيا في اجتماع أمني دولي وسيلقي كلمة فيه. كما سيلتقي بقادة من وزارة الدفاع الروسية.وسيلتقي في بيلاروس برئيس البلاد وقائد الجيش، وسيزور إدارات عسكرية.