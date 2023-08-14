Advertisement

عربي-دولي

المجلس العسكري بالنيجر: نستعد لمحاكمة بازوم بالخيانة العظمى

Lebanon 24
14-08-2023 | 03:21
A-
A+
Doc-P-1097386-638276053650131711.jpg
Doc-P-1097386-638276053650131711.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال المجلس العسكري، الذي استولى على السلطة في النيجر أواخر الشهر الماضي، إنه قد تتم محاكمة الرئيس المطاح به محمد بازوم بتهمة الخيانة العظمى.

وقال المتحدث باسم المجلس الكولونيل أمادو عبد الرحمن في كلمة عبر التلفزيون الرسمي، في وقت متأخر من مساء الأحد، إن "المجلس العسكري جمع المعطيات اللازمة لمحاكمة الرئيس المعزول بتهمة الخيانة العظمى وتقويض الأمن الداخلي والخارجي للنيجر".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:27 | 2023-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:01 | 2023-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2023-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:08 | 2023-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:19 | 2023-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:41 | 2023-08-14
05:30 | 2023-08-14
04:48 | 2023-08-14
04:42 | 2023-08-14
04:23 | 2023-08-14
04:00 | 2023-08-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24