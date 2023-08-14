المجلس العسكري بالنيجر: نستعد لمحاكمة بازوم بالخيانة العظمى

قال المجلس العسكري، الذي استولى على السلطة في النيجر أواخر الشهر الماضي، إنه قد تتم محاكمة الرئيس المطاح به محمد بازوم بتهمة الخيانة العظمى.



وقال المتحدث باسم المجلس الكولونيل أمادو عبد الرحمن في كلمة عبر التلفزيون الرسمي، في وقت متأخر من مساء الأحد، إن "المجلس العسكري جمع المعطيات اللازمة لمحاكمة الرئيس المعزول بتهمة الخيانة العظمى وتقويض الأمن الداخلي والخارجي للنيجر".

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