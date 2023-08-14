إعترافات عسكريّة في إسرائيل تخصُّ "كفاءة الجيش".. ما كُشِف خطيرٌ جداً!

30
o
بيروت
32
o
طرابلس
27
o
صور
34
o
جبيل
31
o
صيدا
32
o
جونية
35
o
النبطية
36
o
زحلة
34
o
بعلبك
32
o
بشري
32
o
بيت الدين
36
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
إعترافات عسكريّة في إسرائيل تخصُّ "كفاءة الجيش".. ما كُشِف خطيرٌ جداً!
Lebanon 24
14-08-2023
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تصاعدت تحذيرات مسؤولين عسكريين في الجيش الإسرائيليّ من تفاقم أزمة رفض التحاق الطيارين بقواعدهم العسكرية، وسط مخاوف من أن الأزمة سوف تتدفق بشكل دائم ومنتظم، وسيكون هناك تهرّب خفي في أوساط الطيارين.
Advertisement
وجاءت التحذيرات بعد اعتراف الجنرال تومار بار قائد سلاح الجو لدى الاحتلال، بأن القوات الجوية لا تزال قادرة على تنفيذ مهامها، ولكن أقل من ذي قبل، حيث تضرر التماسك بشكل كبير، مقدّراً أن سلاح الجو لن يكون هو نفسه، حتى لو عاد جميع الطيارين؛ لأن هناك أضراراً بالتشكيلات الإضافية والمقار والقوات البرية.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" في تقرير لمراسليها، عن عدد من كبار ضباط الجيش تحذيراتهم من هذه الظاهرة، حتى إن الجنرال نمرود شيفر الرئيس السابق لشعبة التخطيط في الجيش، أكد أن اعتراف تومار بار، يعني أن ترميم سلاح الجو سيستغرق سنوات عديدة لاستعادة الثقة في صانعي القرار، على اعتبار أن الخرق فظيع.
كذلك، فقد لفت شيفر إلى أنهُ "من المستحيل معرفة ما إذا كان سيكون هناك ضرر أكبر في غضون شهر".
وأشار إلى أنَّ اللياقة البدنية لجنود الاحتلال تعرضت للضرر أيضاً، مؤكداً أن ما عبر عنه قائد سلاح الجو هو محنة شديدة للغاية بسبب إضعاف قواته، فضلاً عن الضعف الدراماتيكي؛ لأن الانقطاع الأول وفقدان الثقة أهم في المستوى السياسي، وأضاف: "في الواقع الآن، هناك طيارون سيسألون أنفسهم عندما يتلقون أمراً بشن عملية ما: لماذا؟ باسم من نخرج؟ وهل هذا صحيح؟.. الأمرُ هذا لم يكن موجوداً في السابق".
وأوضح أن "الخرق الثاني غير عادي للثقة داخل الجيش الذي يعتمد على الثقة الكاملة، وهذا ببساطة ملحوظ للغاية في سلاح الجو، مما سيجعل استعادة الثقة في صانعي القرار أمراً صعباً للغاية، وسيستغرق الأمر سنوات عديدة.
وتابع: "صحيح أنه يمكن استعادة الكفاءة الفنية بسرعة نسبية، لكنه لن يمنع التدهور أيضاً بمرور الوقت.. الجيش متردد جداً في قول ذلك بهذه المفردات القاسية، وأنا أقولها بألم شديد".
بدوره، أكد الجنرال ران غورين نائب قائد القوات الجوية السابق ورئيس هيئة الطيران المدني، أن كفاءة القوات الجوية تضررت بشكل كبير، خصوصاً إذا تعلق الأمر بصراع متعدد الجوانب للقوات الجوية والجيش، وأضاف: "يجب أن يكون مفهوما أن القوات الجوية والجيش بأكمله يمرون باضطراب كبير، نحن أمام اتجاه خطير هنا".
وفي تقريرٍ له، أشار غورين إلى أنّهُ من "من المستحيل إجراء قياس تعسفي لعدد الذين توقفوا حتى الآن، وعدد المهام التي يمكن أو لا يمكن القيام بها"، وأضاف: "الجيش في أزمة، وقد تتفاقم إذا استمرت العملية التشريعية للحكومة.. هذا له معنى شديد الصعوبة فيما يتعلق بالمستقبل".
وحذر غورين من أنه "إذا استمر هذا الأمر، فقد تكون هناك تأثيرات ثانوية على وحدات الاحتياط الإضافية أيضاً، إذ سوف تتسرب إلى الجيش الدائم والنظامي، وسيكون هناك تهرب سري".
وأكد الجنرال الإسرائيليّ ضرورة أن يكون هناك قلق، محملاً حكومة الاحتلال مسؤولية الوضع في الجيش؛ لأن ما قامت به أدت لهذا الوضع المتدهور.
يوآف زيتون المراسل العسكري لصحيفة يديعوت أحرونوت، نقل عن "يوآف غالانت وزير الحرب، قوله إنه "لن يسمح بإلحاق الأذى بالجيش"، مشيراً إلى أن غالانت لا ينوي الجلوس على السياج؛ لأن الحاجة للأمن وقوة الجيش تفوق الاعتبارات القانونية.
وأضاف: "بينما المستوى السياسي يغلق عينه، ويسارع لمواصلة تشريعات الثورة القانونية، فإن رئيس الأركان هآرتسي هاليفي يضع أزمة القوى البشرية المتصاعدة في الجيش على رأس أولوياته في السنوات القادمة".
وأشار إلى أن "ما يشهده الجيش في هذه الفترة، دليل على تهديد داخلي يقوم بتفكيكه تدريجياً من الداخل، ويفكك الثقة التي يستند إليها الجيش كـ"جيش الشعب".
(عربي21)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بالدولار.. هذا ما تقاضته بطلة مسلسل "كريستال" اللبنانية مُقابل دورها
Lebanon 24
بالدولار.. هذا ما تقاضته بطلة مسلسل "كريستال" اللبنانية مُقابل دورها
00:19 | 2023-08-14
14/08/2023 12:19:44
Lebanon 24
Lebanon 24
نجم "ذا فويس كيدز" ينشر صورته مع مولودته الأولى.. والجمهور متفاجئ: "مبروك بس بعدك صغير"
Lebanon 24
نجم "ذا فويس كيدز" ينشر صورته مع مولودته الأولى.. والجمهور متفاجئ: "مبروك بس بعدك صغير"
15:08 | 2023-08-13
13/08/2023 03:08:01
Lebanon 24
Lebanon 24
مُذيعة الـ MTV تحتفل بخطوبتها.. تعرفوا إلى العريس (صور وفيديو)
Lebanon 24
مُذيعة الـ MTV تحتفل بخطوبتها.. تعرفوا إلى العريس (صور وفيديو)
03:34 | 2023-08-14
14/08/2023 03:34:32
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة ارضية تضرب بيروت وصيدا.. اليكم مصدرها
Lebanon 24
هزة ارضية تضرب بيروت وصيدا.. اليكم مصدرها
16:15 | 2023-08-13
13/08/2023 04:15:39
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروعة في هذه المنطقة.. رئيس البلدية يقتل عديله برصاصة في صدره
Lebanon 24
جريمة مروعة في هذه المنطقة.. رئيس البلدية يقتل عديله برصاصة في صدره
10:10 | 2023-08-14
14/08/2023 10:10:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
11:30 | 2023-08-14
الفصائل الفلسطينية تسقط طائرة بدون طيار إسرائيلية في غزة
11:20 | 2023-08-14
السويد.. إعتقال شخص حاول منع حرق القرآن
11:00 | 2023-08-14
مسؤول روسي: موسكو تجهز غواصاتها النووية الجديدة بصواريخ "فرط صوتية"
10:30 | 2023-08-14
إيران تعلن القبض على 4 أشخاص مشتبه بهم في الهجوم الإرهابي في مدينة شيراز
10:03 | 2023-08-14
روسيا تدخل الذكاء الاصطناعي على أحد أبرز أسلحتها
10:00 | 2023-08-14
"إبتزاز".. تقريرٌ يسردُ تأثيرات "غير عادية" لآخر "صفقة" بين بايدن وإيران
فيديو
غواص ينقذ سمكة قرش عملاقة من موقف خطير.. وفيديو يوثق الحادثة
Lebanon 24
غواص ينقذ سمكة قرش عملاقة من موقف خطير.. وفيديو يوثق الحادثة
00:48 | 2023-08-12
14/08/2023 18:52:27
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مرعبة: وجدت ثعباناً داخل مرحاضها.. هكذا تخلصت منه (فيديو)
Lebanon 24
حادثة مرعبة: وجدت ثعباناً داخل مرحاضها.. هكذا تخلصت منه (فيديو)
02:05 | 2023-08-11
14/08/2023 18:52:27
Lebanon 24
Lebanon 24
كان برفقة والدته.. اعترض شابة في الطريق ثم جرّدها من ملابسها! (فيديو)
Lebanon 24
كان برفقة والدته.. اعترض شابة في الطريق ثم جرّدها من ملابسها! (فيديو)
00:33 | 2023-08-11
14/08/2023 18:52:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24