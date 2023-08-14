البرهان يؤكد في كلمة متلفزة: النصر قريب

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وجه رئيس مجلس السيادة في السودان عبدالفتاح البرهان انتقادات حادة لقوات الدعم السريع التي يرأسها محمد حمدان دقلو الملقب بحميدتي.وأكد البرهان في كلمة متلفزة بثت على التلفزيون السوداني الرسمي، اليوم الإثنين أن "قوات الدعم السريع أثبتت تعطشها للسلطة ومدت يد الغدر والخيانة".كما أشار إلى أن "حميدتي وأعوانه يزيفون الحقائق تحت لافتة الدعم السريع".ارتكبوا جرائم حربكذلك اتهم دقلو بالسعي إلى الهيمنة على مقدرات السودان، تحت شعار الحكم المدني. وشدد على أن قائد الدعم السريع وأعوانه ارتكبوا كل أنواع جرائم الحرب.كما لفت البرهان الذي يرأس قيادة الجيش، إلى أن قوات الدعم السريع "استغلت ثورة الشعب المجيدة لتمرير مشروع قائد المليشيا الذي يقوم على نشر الفوضى"إلى ذلك، اعتبر أن البلاد تواجه أكبر مؤامرة في العهد الحديثوأكد أن القوات المسلحة ستظل على عهدها وتؤيد دولة القانون.كذلك لفت إلى أنه يريد جيشا واحدا خاليا من أي تشوهات.النصر قريبووعد السودانيين "بالاحتفال قريبا جدا بالنصر على التمرد الغاشم"، وفق تعبيره.كما أكد أن القوات المسلحة تعمل على الوصول إلى صيغة سياسية مقبولة للجميع لإجراء الانتخابات.ومنذ اندلاع الحرب بين القوتين العسكريتين منتصف نيسان الماضي، تقاذف الطرفان الاتهامات وتحميل المسؤوليات، فيما لم تفلح كافة المساعي الإقليمية والدولية حتى الساعة في حل الأزمة.(العربية)