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عربي-دولي

"إبتزاز".. تقريرٌ يسردُ تأثيرات "غير عادية" لآخر "صفقة" بين بايدن وإيران

Lebanon 24
14-08-2023 | 10:00
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نشرت صحيفة "ذا تلغراف" البريطانية تقريراً جديداً اعتبرت فيه أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن خضع لإبتزاز إيران بشأن الإتفاق على تبادى أسرى مع طهران الأسبوع الماضي، مقابل إلغاء تجميد أموال خاصة بإيران. 
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ويقول التقرير إن "ما حصل سيعني منح نظام شرير 6 مليارات دولار، علماً أن هذه الأموال هي عائدات نفطية محجوزة بموجب قوانين العقوبات"، وأضاف: "لذلك يمكن للرئيس الأميركي أن يدعي أن صفقته لن تكلف دافع الضرائب الأميركي سنتاً واحداً".
واعتبر التقرير أن "بايدن بدأ يتطلع إلى الوهج الدافئ لوسائل الإعلام الصديقة، كما أنه يرحب بالرهائن في الوطن، وربما يأمل بتعزيز شعبيته في السباق إلى البيت الأبيض"، وأضاف: "لكن الحقيقة هي أن تبادل الأسرى الغامض الذي وافق عليه بايدن لن يؤدي إلا إلى إلحاق الضرر بالهيبة الأمريكية، وتشجيع الإيرانيين على أخذ المزيد من الرهائن الغربيين والمساعدة في تمويل طموحات النظام النووية".

وتابع التقرير: "يُفهم أن من بنود الاتفاق نقل 6 مليارات دولار من كوريا الجنوبية إلى قطر. كذلك، سيتم منح إيران إمكانية الوصول إلى الأموال النقدية لأغراض إنسانية، بالرغم من أن ضبط هذا الأمر سيكون إشكالياً. ومن المرجح أيضاً أن يشمل الاتفاق إعادة عدد من الإيرانيين المحتجزين في الولايات المتحدة بسبب خرقهم العقوبات. عندها فقط سيتم إطلاق سراح الرهائن الأميركيين".
كذلك، فقد رأى التقرير أنّ "صفقة بايدن تُضفي الصدقية على واحدة من أخطر الدول المارقة في العالم (أي إيران)، ما سيُمكن الأخيرة من نشر نفوذها أكثر"، وأردف: "من خلال اقتطاع دور محوري بين روسيا والغرب، رفعت إيران نفسها من دولة منبوذة إلى قوة إقليمية.. وبمجرد أن تمتلك أسلحة نووية، ستكون قوة عالمية".
مع هذا، فقد أشار تقرير "ذا تلغراف" إلى أنه "ومن خلال رشوة إيران للإفراج عن رهائن من أجل تحقيق مكاسب انتخابية، يخاطر بايدن بتوجيه إشارات ضعف، ليس فقط إلى الشرق الأوسط، ولكن إلى أعداء أميركا في كل مكان". (24)
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